Зеленский обсудил с генсеком НАТО поставки ракет-перехватчиков для Украины

Зеленский обсудил с генсеком НАТО поставки ракет-перехватчиков для Украины1
- 5.08.2026, 20:36
Марком Рютте пообещал ускорить процесс.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте об усилении украинской противовоздушной обороны.
Стороны скоординировали совместные действия для ускорения поставок ракет-перехватчиков от стран-партнеров. Об этом президент сообщил в Telegram в среду, 5 августа.
По словам Зеленского, Украина сейчас максимально активно работает со всеми международными партнерами, обладающими соответствующими возможностями для защиты гражданского населения от российских атак.
«Марк хорошо осведомлен об угрозах, и мы скоординировали наши действия в отношении стран, располагающих необходимыми ракетами и возможностями для оказания помощи. Важно устранить бюрократические преграды и принять необходимые политические решения», — подчеркнул президент.
Он также отметил, что от решимости европейских и американских партнеров ежедневно зависят жизни украинцев, а также поблагодарил главу Альянса за готовность искать новые возможности для обеспечения необходимых поставок.
В ночь на 5 августа 2026 года российские оккупанты атаковали Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс и 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Из-за отсутствия необходимого количества специализированных систем ПВО противовоздушная оборона не смогла сбить ни одной из этих ракет.
В результате вражеских ударов в Киеве и области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения. Основными целями РФ были железнодорожная станция, объекты инфраструктуры и складские помещения гражданских предприятий — в частности, в тот же день Россия уничтожила один из крупнейших складских и производственных комплексов сети Эпицентр.