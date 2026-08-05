Wildberries останется убыточным на годы 5.08.2026, 21:09

На спасение маркетплейса может понадобиться больше триллиона российских рублей.

Украинская кампания ударов по складам Wildberries, в результате которой сгорели не менее 14 логистических хабов компании, обрушила бизнес-модель крупнейшего российского маркетплейса, который ежегодно продавал товаров на 3% национального ВВП.

Чтобы не допустить финансового краха и банкротства Wildberries, спасать компанию, вероятнее всего, будет государство, сказали The Bell два источника на рынке электронной коммерции. По оценке одного из них, только прямые убытки Wilberries, потерявшей за несколько недель около 20% складских мощностей, могут превышать 100 млрд рублей, а в худшем случае — 200 млрд.

Общую потребность Wildberries в деньгах, как следует из оценок собеседников The Bell, может достигать 1,3 триллиона рублей. Как минимум на такую сумму компании придется увеличить долг, чтобы «переизобрести себя», поясняет один из них.

Из-за ухода продавцов, многие из которых в одночасье лишились бизнеса и товаров на сотни миллиардов рублей, оборот Wildberries, по данным The Bell, уже сократился на четверть. А это, помимо прямых потерь, сломало ключевой финансовый хребет бизнес-империи Татьяны Ким.

Дело в том, что Wildberries получает деньги от покупателя сразу после покупки, но перечисляет их продавцу лишь через несколько недель. Все это время они остаются в оборотном капитале компании, за счет которого оплачиваются текущие расходы и скидки.

Но это работает, пока оборот растет, описывает схему источник The Bell: «Был оборот 100 млрд, ты потратил 50 млрд на скидки, но оборот вырос до 200 млрд». Когда же обороты падают, пирамида начинает схлопываться. Накопленные расходы уже не покрываются притоком новых денег, компания начинает копить убытки, объясняет собеседник The Bell: если выплаты селлерам будут задерживаться не на три недели, а на три месяца, тогда проблемы с оборотом начнутся уже у них.

Сейчас оборот маркетплейса падает, и это только начало затяжного тренда — после такого удара он останется убыточным на годы, утверждает другой собеседник The Bell.

Как именно будут спасть Wildberries, неясно. По данным Bloomberg, правительство пока готовит пакет поддержки, который коснется селлеров: им могут предоставить налоговые каникулы, субсидируемые кредиты, а самому маркетплейсу — разрешить использовать склады «Почты России» вместо сгоревших логистических хабов.

Возможно, Wildberries также получит льготные кредиты, не исключают источники The Bell. «Но откуда на это взять деньги? Включать печатный станок?» — задается вопросом один из них. По данным Минфина, за первую половину года дефицит федерального бюджета достиг 5,7 трлн рублей и в 1,5 раза превышает план на весь год. По прогнозу ЦМАКП, к концу года «дыра» в казне разрастется до 7 трлн рублей, а по оценкам ЦБ — может превысить 8 триллионов.

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