Дуа Липа возглавит старейший литературный фестиваль Великобритании
- 5.08.2026, 21:08
Певица лично проведет серию бесед с известными писателями.
Певица станет куратором London Literature Festival 2026 года — старейшего ежегодного литературного фестиваля страны, который пройдет на арт-площадке «Саутбэнк-центра» в Лондоне.
Певица курирует программу через свой книжный клуб Service95 Book Club, который она запустила в 2022 году. В открывающие фестиваль выходные, 24–25 октября, Липа лично проведет серию бесед с известными писателями: в частности, 24 октября она обсудит с Зэди Смит ее дебютный роман «Белые зубы», а также встретится на сцене с Патти Смит и певцом Mustafa. Программу дополнят встреча с лауреаткой Нобелевской премии мира Надией Мурад, вечер поэзии с Кэй Темпест и другие активности. Ранее кураторами фестиваля выступали такие фигуры, как Том Хэнкс, Маргарет Этвуд и Малала Юсуфзай.
Фестиваль пройдет с 20 октября по 1 ноября в рамках 75-летия площадки и Национального года чтения.