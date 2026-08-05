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Цена золота превысила $4300 за унцию

  • 5.08.2026, 20:58
Цена золота превысила $4300 за унцию

Впервые с середины июня.

На торгах в среду, 5 августа, стоимость фьючерса на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросла по сравнению с уровнем закрытия последних торгов на 3,6% и составила $4302,3 за унцию на пике. В последний раз выше отметки $4300 цены поднимались 18 июня.

Согласно данным Trading Economics, цена на золото выросла на фоне надежд на сделку между США и Ираном. Президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хорошие переговоры» во вторник, что вселяет надежду на заключение сделки, которая положит конец пятимесячному конфликту. Кроме того, перспектива возобновления поставок энергоносителей с Ближнего Востока привела к снижению цен на нефть примерно на 10% на этой неделе, ослабив опасения по поводу инфляции и снизив ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.

Как пишет Bloomberg, в настоящее время рынок рассчитывает на однократное повышение процентной ставки ФРС до конца года (на прошлой неделе ожидалось два). Более низкие ставки благоприятны для золота, так как снижают доходность облигаций и ослабляют курс доллара США к другим валютам, поясняет инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова.

В последние недели поддержку драгоценному металлу также оказали китайские институциональные инвесторы, которые помогли остановить падение цен и удержать их выше ключевого порога $4000 за унцию. Согласно расчетам Bloomberg, в Китае биржевые фонды, обеспеченные золотом, 14 дней подряд фиксировали приток средств — это самая длинная серия с марта, что может указывать на смену настроений на крупнейшем в мире рынке драгоценных металлов после длительного периода оттока и падения цен.

В долгосрочной перспективе, по мнению Федоровой, стоимость золота будут поддерживать фундаментальные факторы:

спрос центробанков (во втором квартале покупки восстановились до 288,9 т — максимума с четвертого квартала 2024 года);

угроза долгосрочной инфляции;

тренд на дедолларизацию и диверсификацию портфелей.

Кроме того, если золото вернется к росту, притоки в ETF (Exchange Traded Fund, биржевой фонд), которые были одним из драйверов роста цены на золото, также возобновятся. Это, по мнению эксперта, поддержит котировки. В среднесрочной перспективе взгляд Федоровой на драгоценный металл — умеренно позитивный.

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