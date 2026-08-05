В Португалии перехватили контейнеровоз с пятью тоннами кокаина
- 5.08.2026, 21:27
В операции участвовали военно-морские и военно-воздушные силы Португалии.
Примерно в 1185 км от Лиссабона полиция взяла на абордаж контейнеровоз, перевозивший пять тонн кокаина. Судно шло в Европу из стран Латинской Америки. Об этом сообщили на сайте Национального управления португальской полиции.
Также на судне обнаружили двух незарегистрированных пассажиров; был арестован член экипажа, подозреваемый в причастности к преступной схеме.
В операции участвовали военно-морские и военно-воздушные силы Португалии.
«Внутри судна были обнаружены и задержаны двое иностранных граждан, а также изъяты несколько предметов, использовавшихся в процессе навигации, сброса наркотиков в море и транспортировки кокаина», — говорится в опубликованном пресс-службой сообщении.
Ранее исполняющий обязанности главы Европола Юрген Эбнер заявил, что европейские власти усилили перехват контрабандистов с кокаином в крупных портах. Однако регион рискует столкнуться с «эффектом водяного матраса», когда ужесточение мер в одной области может просто перенести проблемы в другое место. После усиления борьбы в портах Голландии преступные группы переключились на транспортировку наркотиков через Атлантику.
Одно из ключевых мест для таких операций — районы вокруг Азорских и Канарских островов, что делает Португалию и Испанию основными точками входа кокаина в Европу.