Украинские морпехи сорвали российское постановочное видео о «захвате» поселка на Донетчине 5.08.2026, 22:03

Двое оккупантов с триколором попали в плен.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского сорвали очередную попытку российских оккупантов снять пропагандистское видео о якобы продвижении в Донецкой области.

Двое военнослужащих РФ получили приказ добраться до стелы в Алексеево-Дружковке и записать постановочные кадры с российским триколором, чтобы выдать их за «захват» населенного пункта.

Впрочем, реализовать замысел оккупантам не удалось. Украинские морские пехотинцы своевременно обнаружили диверсионную группу, после чего обоих россиян взяли в плен, не дав им возможности выполнить поставленную задачу.

В 36-й бригаде отметили, что российские военные в очередной раз пытались использовать информационно-психологическую операцию для создания фейковой «победы «, однако этот сценарий завершился пополнением украинского обменного фонда вместо пропагандистского сюжета.

«Украинская земля — не место для российских сказок! Разрушаем очередную ИПСО противника», — добавляют украинские морпехи в подписи к видео.

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