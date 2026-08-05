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Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Беларуси

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  • 5.08.2026, 19:42
Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Беларуси

Это рекорд.

Беларусь в июле увеличила железнодорожные поставки автобензина и дизтоплива в РФ до нового рекорда на фоне сохраняющегося на российском рынке ‌дефицита нефтепродуктов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, в июле объем железнодорожных поставок автобензина с белорусских НПЗ на внутренний рынок РФ вырос на 13% в посуточном выражении к ‌предыдущему месяцу до около 212.000 тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162.000 тонн.

Кроме того, с НПЗ Беларуси в прошлом месяце на российский рынок отгружено около 13.100 тонн авиакеросина против 16.000 тонн ‌в июне, уточнили трейдеры.

В целом за первые семь месяцев текущего года поставки бензина железнодорожным транспортом с НПЗ Беларуси для российского рынка выросли в 25 раз - до 665.000 тонн; дизтоплива - в 6,5 раза до 418.000 тонн, по оценке источников Reuters.

НПЗ РФ сократили производство в результате атак дронов: к началу июля выпуск автобензина упал до 65% от среднего уровня потребления, а дизтоплива - опустился практически до уровня внутреннего потребления.

В результате власти РФ приняли решение о введении запрета на экспорт дизтоплива для производителей, впоследствии продлив ‌его действие до 31 августа, а также ‌объявили о планах начать импорт моторных топлив.

Беларусь, располагающая двумя НПЗ суммарной номинальной мощностью переработки 24 миллиона тонн в год, заявляла о готовности частично компенсировать выпадающие из-за атак беспилотников ‌мощности российских НПЗ.

Осенью прошлого года белорусское госагентство БелТА сообщало, что на двух НПЗ страны Новополоцком и Мозырском - начала перерабатываться давальческая нефть из РФ, а произведенные из нее нефтепродукты будут поступать на российский рынок, а также экспортироваться в другие страны.

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