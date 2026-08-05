Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Беларуси

Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Беларуси3
- 5.08.2026, 19:42
Это рекорд.
Беларусь в июле увеличила железнодорожные поставки автобензина и дизтоплива в РФ до нового рекорда на фоне сохраняющегося на российском рынке дефицита нефтепродуктов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, в июле объем железнодорожных поставок автобензина с белорусских НПЗ на внутренний рынок РФ вырос на 13% в посуточном выражении к предыдущему месяцу до около 212.000 тонн, отгрузки дизтоплива увеличились вдвое до около 162.000 тонн.
Кроме того, с НПЗ Беларуси в прошлом месяце на российский рынок отгружено около 13.100 тонн авиакеросина против 16.000 тонн в июне, уточнили трейдеры.
В целом за первые семь месяцев текущего года поставки бензина железнодорожным транспортом с НПЗ Беларуси для российского рынка выросли в 25 раз - до 665.000 тонн; дизтоплива - в 6,5 раза до 418.000 тонн, по оценке источников Reuters.
НПЗ РФ сократили производство в результате атак дронов: к началу июля выпуск автобензина упал до 65% от среднего уровня потребления, а дизтоплива - опустился практически до уровня внутреннего потребления.
В результате власти РФ приняли решение о введении запрета на экспорт дизтоплива для производителей, впоследствии продлив его действие до 31 августа, а также объявили о планах начать импорт моторных топлив.
Беларусь, располагающая двумя НПЗ суммарной номинальной мощностью переработки 24 миллиона тонн в год, заявляла о готовности частично компенсировать выпадающие из-за атак беспилотников мощности российских НПЗ.
Осенью прошлого года белорусское госагентство БелТА сообщало, что на двух НПЗ страны Новополоцком и Мозырском - начала перерабатываться давальческая нефть из РФ, а произведенные из нее нефтепродукты будут поступать на российский рынок, а также экспортироваться в другие страны.