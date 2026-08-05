В Москве после взрыва в ресторане Balzi Rossi прошли секретные похороны генерала Минобороны РФ 5 5.08.2026, 19:07

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Ресторан Balzi Rossi в Москве после взрыва. Фото Reuters

Взрыв в ресторане произошел вечером 1 августа.

На Троекуровском кладбище в Москве в обстановке повышенной секретности прошли похороны генерал-майора, который, предположительно, мог погибнуть во время взрыва в ресторане Balzi Rossi, сообщает «ВЧК-ОГПУ». По данным канала, церемония проходила под усиленными мерами безопасности: с раннего утра на кладбище дежурили сотрудники ФСО, на территорию прибыли несколько автобусов с бойцами Росгвардии, въезд был перекрыт, а автомобили досматривали сотрудники ГАИ и люди в штатском. Водителей и посетителей пропускали через металлодетекторы. Процессию сопровождал почетный караул с флагом Воздушно-космических сил, однако у подготовленной могилы был установлен флаг Сухопутных войск.

По словам очевидцев, похоронили «довольно молодого» генерал-майора. Среди присутствовавших, как утверждает «ВЧК-ОГПУ», обсуждали, что погибший мог быть другом главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайко и присутствовал на праздновании его 55-летия в ресторане Balzi Rossi. При этом канал подчеркивает, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi произошел вечером 1 августа. Изначально причиной называли утечку газа, но позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в заведении сработало взрывное устройство, которое женщина пыталась пронести под видом подарка. Жертвами стали пять человек, ещё не менее 19 пострадали.

Предполагаемой целью покушения мог быть сам генерал Чайко, которого украинские власти обвиняют в причастности к преступлениям в Буче. Его состояние после происшествия остаётся неизвестным, однако при взрыве погиб его зять, а 25-летняя дочь Мария Чайко могла получить ранения.

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