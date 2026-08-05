Бывшего зама Набиуллиной в ЦБ России объявили в розыск 3 5.08.2026, 18:54

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Эльвира Набиуллина

Фото: ТАСС

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывший зампред Банка России и экс-глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев объявлен в розыск по делу о предполагаемом хищении 4,3 млрд рублей у возглавляемой им ранее госкорпорации. По данным «Известий», ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Исаев входил в организованную группу, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под управлением АСВ. Следователи считают, что бывший глава агентства обеспечивал участникам схемы общее покровительство и мог влиять на ключевые решения.

Аквапарк оказался под контролем АСВ после банкротства Межтопэнергобанка. В 2013 году владелец объекта — ООО «ВДТ Строй» — получил кредит у банка, заложив аквапарк. Однако компания не смогла погасить задолженность, которая превысила 2,1 млрд рублей. После лишения банка лицензии в 2017 году его активы перешли под управление АСВ. В 2020 году АСВ передало объект в аренду компании «Белая сфера-констракшн». Ее учредителем стал Аркадий Тарабрин, которого следствие связывает с владельцем РАТМ Холдинга Эдуардом Тараном.

По версии следствия, управляющая компания получила возможность контролировать денежные потоки от работы аквапарка. Правоохранители считают, что часть доходов могла выводиться через 51 договор аренды и субаренды. Эти средства частично могли получать руководители АСВ. По данным следствия, ущерб АСВ составил 4,3 млрд рублей. Адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров заявил, что, по версии следствия, речь шла не о разовом хищении, а о системном выводе доходов от эксплуатации аквапарка «Аквамир».

Помимо Исаева фигурантами дела стали бывшие руководители АСВ — Андрей Мельников, Ольга Долголева и Александр Попелюх. Они также стали обвиняемыми по делу и были задержаны в рамках расследования. По версии следствия, группа действовала около четырех лет и прекратила существование после задержания основных участников 30 сентября 2024 года.

Юрий Исаев в 2002–2004 годах занимал должность заместителя министра экономического развития, позже был советником первого замдиректора ФСБ. В 2007–2013 годах Исаев был депутатом Госдумы. С декабря 2012 года по 26 января 2022 года он возглавлял АСВ, а затем занимал пост зампреда ЦБ. Как утверждали источники «Медузы», в руководство Центробанка Исаева назначили по просьбе ФСБ. Исаев покинул свою должность 1 августа 2022 года «по собственному желанию» и уехал из России.

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