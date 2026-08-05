Три медведя вышли на прогулку на дорогу под Мяделем 1 5.08.2026, 18:51

1,082

Фотофакт.

Необычный случай произошел возле деревни Милты, когда главный агроном сельхозфилиала «Дягили» Михаил Адамович ехал на служебном автомобиле, развозя обеды механизаторам, пишет narachanka.by.

По словам мужчины, медведица с детенышами спокойно сошла с дороги. Медвежата сразу скрылись в лесу, а их мать еще некоторое время наблюдала за автомобилем из высокой травы.

Специалисты напоминают, что встреча с медведем, особенно с медвежатами, может быть крайне опасной. При виде зверя нельзя убегать или провоцировать его. Если медведь заметил человека, рекомендуется сохранять спокойствие, медленно отступать и не совершать резких движений.

Фото: Михаила Адамовича

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com