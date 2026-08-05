Три медведя вышли на прогулку на дорогу под Мяделем

Три медведя вышли на прогулку на дорогу под Мяделем1
- 5.08.2026, 18:51
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Фотофакт.
Необычный случай произошел возле деревни Милты, когда главный агроном сельхозфилиала «Дягили» Михаил Адамович ехал на служебном автомобиле, развозя обеды механизаторам, пишет narachanka.by.
По словам мужчины, медведица с детенышами спокойно сошла с дороги. Медвежата сразу скрылись в лесу, а их мать еще некоторое время наблюдала за автомобилем из высокой травы.
Специалисты напоминают, что встреча с медведем, особенно с медвежатами, может быть крайне опасной. При виде зверя нельзя убегать или провоцировать его. Если медведь заметил человека, рекомендуется сохранять спокойствие, медленно отступать и не совершать резких движений.