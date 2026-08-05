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Три медведя вышли на прогулку на дорогу под Мяделем

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  • 5.08.2026, 18:51
  • 1,082
Три медведя вышли на прогулку на дорогу под Мяделем

Фотофакт.

Необычный случай произошел возле деревни Милты, когда главный агроном сельхозфилиала «Дягили» Михаил Адамович ехал на служебном автомобиле, развозя обеды механизаторам, пишет narachanka.by.

По словам мужчины, медведица с детенышами спокойно сошла с дороги. Медвежата сразу скрылись в лесу, а их мать еще некоторое время наблюдала за автомобилем из высокой травы.

Специалисты напоминают, что встреча с медведем, особенно с медвежатами, может быть крайне опасной. При виде зверя нельзя убегать или провоцировать его. Если медведь заметил человека, рекомендуется сохранять спокойствие, медленно отступать и не совершать резких движений.

Фото: Михаила Адамовича
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