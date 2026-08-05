«Хартия» провела уникальную операцию под Купянском
- 5.08.2026, 18:18
Были задействованы наземные роботизированные комплексы.
Военнослужащие 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» провели необычную операцию в районе Купянска. С помощью беспилотной техники им удалось эвакуировать из «красной зоны» тело погибшего побратима, а также вывезти ранее захваченного российского военнослужащего.
В операции участвовали два наземных роботизированных комплекса, два пикапа и квадроцикл. Во время выполнения задания один из роботов застрял в грязи, после чего сержант с позывным «Пух» на квадроцикле помог его освободить.
В результате операции погибший украинский военный был возвращен, а российский пленный доставлен в безопасное место для дальнейшего обмена.
Видео эвакуационной операции обнародовали бойцы 13-й бригады НГУ «Хартия» в соцсетях.