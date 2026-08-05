В центре Минска продают недвижимость компании, которая связана с бизнесменом Шакутиным 5.08.2026, 19:01

Недвижимость «Амкодор-Белвар»

Фото: e-auction.by

Ее стоимость — почти 10 млн рублей.

На аукцион выставили недвижимость «Амкодор-Белвара», которая находится в центре Минска. Объявление опубликовано на сайте «БелЮрОбеспечения», заметило «Зеркало».

Большое здание, расположенное на улице Гикало в Минске рядом с филармонией, в общей сложности занимает около 12 тыс. квадратных метров.

Часть — отдали под аренду, а другая выглядит заброшенной. Известно, что по этому адресу находится несколько точек общепита.

Стартовая цена недвижимости — 9 784 920 рублей. Торги назначены на 3 сентября.

Напомним, «Амкодор-Белвар» входит в холдинг одного из крупнейших машиностроительных объединений Беларуси — «Амкодор». В прошлом году сообщалось, что государство по хитрой схеме «отжало» этот холдинг у бизнесмена Александра Шакутина, который считается приближенным к Александру Лукашенко. Этой весной БРЦ выяснил, что приближенный к власти предприниматель, который довел холдинг до фактического разорения, сохранил значительную часть бизнеса и продолжает зарабатывать на бренде «Амкодор». Более того, он может вернуть доли в компаниях, перешедших под контроль государства. При этом расчеты по займам на сотни миллионов долларов, взятым на развитие предприятия, переложили на белорусский бюджет.

Также в 2025-м стало известно, что дочерняя фирма «Амкодор-Белвар» — «Завод СВТ» — обслуживало аппаратуру для российских стратегических ракетных комплексов. После ремонта и обслуживания аппаратуру отправляют в Россию. BELPOL отмечал, что «Завод СВТ» отгружал изделия в российскую Саратовскую область — в войсковую часть 89 553, расположенную в Татищевском районе, поселке Светлый.

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