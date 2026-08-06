Австрия и Словакия пережили самый жаркий день в истории 6.08.2026, 0:56

Температура поднялась выше 41 градуса.

В Австрии и Словакии в среду, 5 августа, был зафиксирован самый жаркий день за всю историю наблюдений, пишет Deutsche Welle.

По данным национальной метеорологической службы GeoSphere Austria, в городке Бад-Дойч-Альтенбург в федеральной земле Нижняя Австрия днем температура поднялась до 41,2 градуса Цельсия. В южнословацком муниципалитете Каменица-над-Гроном на границе с Венгрией в среду было зафиксировано 41,4 градуса.

Температура воздуха в столице Австрии Вене побила национальный рекорд уже во вторник, достигнув 41 градуса. Экстремальная жара и засуха в стране все сильнее сказываются на людях и природе. В то время как некоторые населенные пункты борются с нехваткой воды, судоходство по Дунаю и другим рекам частично остановилось из-за низкого уровня воды. Национальная метеорологическая служба также предупредила в среду об «экстремальном тепловом стрессе» для уязвимых людей.

С выходных жара также вызывает перебои и опасения по поводу электро- и водоснабжения в восточных странах-соседях Австрии. В Венгрии атомная электростанция «Пакш» была почти полностью остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае. В соседней Словении АЭС «Кршко» снизит выработку электроэнергии до 80% из-за маловодья в реке Сава и при необходимости продолжит сокращение производства, говорится в опубликованном в среду заявлении станции.

В Словакии судоходство на Дунае было временно приостановлено в понедельник. Там низкий уровень воды обнажил противокорабельную мину времен Второй мировой войны.

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