В Бразилии капибары присоединилось к заседанию парламента
- 6.08.2026, 1:19
Животные зашли через главный вход прямо перед голосованием.
В бразильском штате Мату-Гросу стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Об этом пишет Associated Press.
В столице штата Куябе капибары устроили неожиданный визит в здание парламента, войдя через главный вход. Вероятно, животные из соседнего парка решили освоить новое пространство.
Сотрудница Наяра Буэно парламента зафиксировала происшествие на видео и попыталась проводить зверей обратно в природу. По ее словам, такие визиты стали для персонала привычным делом.