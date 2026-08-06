В Бразилии капибары присоединилось к заседанию парламента 6.08.2026, 1:19

Животные зашли через главный вход прямо перед голосованием.

В бразильском штате Мату-Гросу стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Об этом пишет Associated Press.

В столице штата Куябе капибары устроили неожиданный визит в здание парламента, войдя через главный вход. Вероятно, животные из соседнего парка решили освоить новое пространство.

Сотрудница Наяра Буэно парламента зафиксировала происшествие на видео и попыталась проводить зверей обратно в природу. По ее словам, такие визиты стали для персонала привычным делом.

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