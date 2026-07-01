В порту Петербурга нашли полтонны кокаина 4 1.07.2026, 14:38

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В мороженных тушах тунца, которые привезли из Эквадора.

В Большом порту Санкт-Петербурга обнаружили 500 кг кокаина, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Наркотик был спрятан на территории контейнерного терминала компании «Петролеспорт» — в мороженных тушах тунца, которые привезли из Эквадора.

По подозрению в причастности к контрабанде был задержан гражданин России. У него изъяли пять автомобилей стоимостью $1,6 млн (130 млн рублей), 13 премиальных наручных часов на $1,3 млн (104 млн рублей) и устройства с доступом к криптокошелькам, на которых лежали $613 тысяч (49 млн рублей). Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Задержанный арестован.

В Петербурге регулярно перехватывают наркотики из Латинской Америки. 5 января таможенная служба сообщила о задержании в порту 40 кг кокаина, прибывшего на грузовом судне. Рекордная партия была изъята там же 29 августа 2025 года: 1515 кг наркотика нашли контейнере с бананами, прибывшем на судне из Эквадора. Оценочная стоимость такой партии на черном рынке составляет более 20 млрд рублей. В июле, также в порту, обнаружили 820 кг кокаина, а в мае — 61 кг. Кроме того, в июле был задержан гражданин Эквадора, который пытался продать 23 кг наркотика.

Оборот кокаина в России резко вырос после начала войны с Украиной. В 2024 году на таможне было изъято 2,8 тонны наркотика против 409,96 кг в 2023-м и 88,28 кг — в 2022-м, следует из данных официальной статистики. Одновременно с этим полиция и ФСБ конфисковали 3,7 тонны кокаина внутри России. В 2023 году объем изъятого наркотика составил 1,5 тонны, а в 2022-м — 300 кг.

Глава ФТС Валерий Пикалев сообщал, что в 2025 году таможенники пресекли контрабанду более 34 тонн наркосодержащих веществ, однако сколько из этого объема пришлось на кокаин, не уточнял.

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