Смерть в Кремле 1.07.2026, 15:09

В России поднимается вопрос о преемственности власти.

Внезапная смерть Сергея Иванова, давнего соратника Путина и бывшего офицера КГБ, вновь обострила дискуссию о будущем политической системы России и возможной смене власти, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Иванов и Путин знали друг друга с 1970-х годов по службе в ленинградском управлении КГБ. После распада СССР их пути разошлись: Путин ушел в политику через работу в администрации Санкт-Петербурга, а Иванов продолжил карьеру в разведывательных структурах и позже занял высокие посты в государственном аппарате.

В разные периоды Иванова рассматривали как возможного преемника Путина. Внутри элит КГБ он пользовался высоким авторитетом и имел более обширный зарубежный опыт службы, чем будущий президент России. Однако политическая конфигурация в Кремле сложилась иначе.

В 2000-х Иванов занимал ключевые должности, включая пост министра обороны и секретаря Совета безопасности. Его публичный образ тщательно формировался как фигуры рациональной и умеренной, однако его деятельность в силовом блоке была связана с расширением практики зарубежных спецопераций.

Отдельные эпизоды, включая убийство чеченского полевого командира в Дохе в 2004 году, рассматриваются как начало практики внешних ликвидаций, которую впоследствии приписывали российским спецслужбам. Эти операции часто сопровождались скандалами и дипломатическими последствиями.

Иванов также оказался в центре общественного резонанса после ДТП с участием его сына в 2005 году, которое привело к гибели пожилой женщины и вызвало обвинения в попытках давления на семью погибшей.

Аналитики отмечают, что смерть Иванова символически возвращает внимание к проблеме транзита власти в России. В условиях войны и доминирования силовых структур наиболее вероятные кандидаты на будущее руководство по-прежнему связаны с армией и спецслужбами.

Эксперты считают, что подобная система отбора делает маловероятным появление политического курса, направленного на резкое смягчение конфронтации с Западом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com