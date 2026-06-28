WP: В России началась паника из-за ударов Украины с большого расстояния 3 28.06.2026, 13:48

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Многие хотят уехать — даже пешком или на велосипеде.

На фоне успешных дальнобойных ударов украинской стороны среди представителей российской верхушки началась паника. Анонимные источники отмечают, что после намеков главы Белого дома Дональда Трампа о возможном ужесточении санкций против Москвы и его положительных оценок действий президента Украины Владимира Зеленского появились дополнительные сигналы беспокойства для РФ.

Об этом сообщает The Washington Post. В то же время российские чиновники публично пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, называя проблему с топливом «непростой, но контролируемой».

Топливный кризис и падение рынков в РФ усугубляются

Как отмечается в материале, правительство российского диктатора Владимира Путина провело экстренное заседание в начале недели из-за обострения топливного кризиса. Причиной стало падение производства бензина на 25% в период с 15 по 21 июня, что вынудило десятки российских регионов ввести ограничения на его использование.

Горит нефтебаза в станице Полтавской, Краснодарский край.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу экономической стабильности РФ и изменения риторики Трампа в отношении Москвы российский фондовый рынок просел более чем на 13% с начала июня. Это стало самым глубоким падением с сентября 2022 года, когда украинское контрнаступление привело к отступлению российских войск с части оккупированных территорий на северо-востоке Украины.

«Царит полная неопределенность. Есть ощущение, что хорошего конца этому не видно», – сказал один из бывших высокопоставленных российских финансовых чиновников.

В то же время другой анонимный источник назвал «серьезными тревожными сигналами» усиление украинских ударов и ухудшение геополитических перспектив на фоне намеков Дональда Трампа о возможном расширении санкций против Москвы.

При этом ситуация во временно оккупированном Крыму также остается сложной.

«Все хотят уехать пешком или на велосипеде, как только смогут. Будут проблемы с едой. Никто не сможет ее обеспечить», – подчеркнул один из московских бизнесменов.

Дым на одной из подстанций в Крыму после атаки ВСУ.

Также все чаще возникают вопросы о неспособности российских военных предвидеть резкое усиление потенциала Украины в сфере беспилотных технологий и своевременно разработать эффективные средства противодействия. Некоторые оценки указывают, что имеющихся систем противовоздушной обороны недостаточно для надежной защиты инфраструктуры

«Похоже, никто не знает, что делать, чтобы увеличить производство. Это ужасная ситуация, которой Путин и его ближайшее окружение, похоже, не ожидали. … Они не подготовились к длительной войне, а также не готовы к угрозе дронов», – убежден бизнесмен.

Старший научный сотрудник Центра «Россия–Евразия» при Фонде Карнеги Татьяна Становая отметила, что отсутствие надлежащей подготовки является характерной чертой чрезмерно фрагментированной системы с низким уровнем координации между различными ветвями власти, несмотря на доминирующую роль Путина.

«Это извечная проблема российской власти… ситуация является серьезным испытанием для российской экономики и населения. Но вопрос в том, есть ли у власти план действий или понимание того, как с этим бороться», – подчеркнула она.

В РФ пытаются преуменьшить кризис, но экономическое давление растет

Публично российские чиновники пытаются преуменьшить последствия украинских ударов. Во время встречи с главой Кремля, посвященной топливному кризису, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива является «непростой, но контролируемой».

В то же время министр финансов Антон Силуанов опроверг существенный рост цен на бензин, отметив, что в случае их повышения оно является незначительным.

Станова, в свою очередь, отметила, что демонстративное отрицание проблем со стороны российских чиновников лишь усугубляет существующие экономические трудности.

«Они всегда склонны преуменьшать проблемы и снижать их важность, а также больше сосредотачиваться на достижениях. Посмотрим, как правительство справится с топливным кризисом. В некоторых регионах он катастрофический», – добавила она.

Под атакой местный завод полупроводниковых приборов в Воронеже.

Ухудшение финансовой ситуации в России усиливает беспокойство в Москве, поскольку чиновники Министерства финансов ищут источники покрытия стремительно растущих военных расходов.

На прошлой неделе правительство приняло поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют финансовому ведомству расходовать и привлекать больше средств без отдельного согласования с парламентом.

На фоне падения цен на российскую нефть до примерно 50 долларов за баррель после достижения договоренностей о прекращении огня между Ираном и США дефицит федерального бюджета РФ начал быстро расти. Он уже превысил 48 млрд долларов, запланированных на весь 2026 год, а по состоянию на конец мая достиг 83 млрд долларов, более чем вдвое превысив прошлогодний уровень.

По словам российского чиновника, «бюджет трещит по швам», дефицит является критическим, а суверенный фонд благосостояния почти исчерпан. Бывший высокопоставленный чиновник финансового сектора отметил, что фактически принят курс на расширение заимствований, в частности за счет увеличения выпуска гособлигаций.

В то же время в бизнес-кругах растут опасения, что правительство может прибегнуть к использованию сбережений населения для поддержки военных расходов.

«Правительство может попытаться забрать деньги любыми способами. Все думают о том, как забрать свои деньги и уехать», – сказал московский бизнесмен.

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