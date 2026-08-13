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Путин раздувает мыльный пузырь

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  • Вадим Денисенко
  • 13.08.2026, 18:09
  • 6,540
Путин раздувает мыльный пузырь
Фото: Getty Images

Что стоит за поездкой главы Кремля на Сахалин.

В контексте провоенной предвыборной повестки визит Путина на Курилы более чем логичен. Путин демонстрирует, что он — якобы третий полюс мира и имеет право делать то, что ему хочется. Однако логика этой поездки выходит далеко за рамки выборов.

Визит на спорные территории — это, прежде всего, попытка понравиться Китаю. В преддверии переговоров Трампа и Си Путину крайне важно не допустить изменения политики Китая в отношении нашей войны. И скандал с Японией, главным врагом Китая, — это крайне важный ход российской внешней политики.

Эта история, безусловно, станет важным событием в американском информационном пространстве, особенно на фоне максимального сближения России с КНДР за последние годы. И можно не сомневаться: россияне будут раздувать истерию по этому поводу. Практического значения это не будет иметь, но это попытка расширить поле игры. Японский фактор, которого еще вчера не существовало в переговорах с США, имеет шансы там появиться.

Украине следовало бы обратить внимание именно на последний аспект. Речь идет о раздувании мыльного пузыря, не имеющем никаких шансов перерасти в реальное военное обострение. Нам не нужно ничего осуждать или выступать против чего-либо. Важно на высоком политическом уровне заявить именно о раздувании этого пузыря — и тогда нас наверняка услышат. Однако здесь важно не встать на сторону Японии, иначе мы упустим шанс на диалог с Китаем. Это очень тонкая игра.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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