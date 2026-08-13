Археологи нашли под Бешенковичами уникальный амулет каменного века 1 13.08.2026, 17:58

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Находке – около пяти тысяч лет.

Экспедиция Института истории Национальной академии наук под руководством Максима Чарнявского завершает изучение памятника неолита и раннего бронзового века Осовец-2, пишет телеграм-канал «Спадчына».

Главной находкой последних дней стал костяной амулет северобелорусской культуры в виде животного, датируемый серединой 3-го тысячелетия до н.э. Артефакт был обнаружен непосредственно во время расчистки материка.

Фото: t.me/spadczyna

Фото: t.me/spadczyna

Также среди характерных находок этого сезона – подвеска из медвежьей фаланги, кремневые топоры и янтарные пуговицы.

Осавец-2 относится к категории торфяных поселений, что делает его исключительно ценным для науки. После того, как люди покинули эту территорию, культурный слой оказался под водой и был покрыт слоем торфа. Благодаря анаэробной среде и недостатку кислорода здесь прекрасно сохранились не только керамика и кремневые орудия, но и органические предметы: изделия из кости, рога, дерева, а также охотничье и рыболовное снаряжение.

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