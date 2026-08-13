Медики назвали оптимальное артериальное давление для взрослых и детей 1 13.08.2026, 18:35

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Развеян популярный миф.

Артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния сердечно-сосудистой системы. Оно показывает, с какой силой кровоток воздействует на внутренние стенки артерий во время движения крови по организму.

Об этом пишет ТСН.

Два значения, которые отображает тонометр, характеризуют разные фазы работы сердца. Верхний показатель называется систолическим давлением. Он фиксируется в момент сокращения сердечной мышцы, когда кровь активно поступает в артерии. Нижнее значение называют диастолическим. Оно отражает давление в сосудах в период расслабления сердца между сокращениями и во многом зависит от состояния и тонуса сосудистых стенок.

В молодом возрасте артерии отличаются хорошей эластичностью и способны быстро адаптироваться к физическим нагрузкам, эмоциональному напряжению и другим изменениям. С течением времени сосудистые стенки становятся менее гибкими. Однако специалисты не рекомендуют воспринимать устойчивое повышение давления как неизбежное последствие старения. Постоянно высокие показатели могут свидетельствовать о повышенной нагрузке на сосуды и сердце.

При нормальном давлении сердцу не приходится работать с чрезмерным усилием, а органы и ткани получают необходимое количество крови и кислорода.

Нормальные показатели давления у детей

У детей артериальное давление обычно ниже, чем у взрослых. Оно постепенно увеличивается по мере роста и развития организма, поэтому при оценке показателей учитываются возраст и особенности физического развития.

Ориентировочные значения выглядят следующим образом.

У новорожденных в возрасте до двух недель систолическое давление может составлять 60–96 мм рт. ст., а диастолическое находится примерно в пределах 40–50 мм рт. ст.

У младенцев от двух до 12 месяцев нормальными ориентировочными показателями считаются 90–112 мм рт. ст. для верхнего давления и 50–74 мм рт. ст. для нижнего.

Для детей от двух до пяти лет характерны значения около 100–116 мм рт. ст. систолического и 60–76 мм рт. ст. диастолического давления.

У школьников в возрасте от шести до 12 лет верхний показатель обычно составляет 100–126 мм рт. ст., а нижний находится в диапазоне 60–82 мм рт. ст.

Для подростков 13–15 лет ориентировочными считаются показатели 110–136 мм рт. ст. для систолического и 70–86 мм рт. ст. для диастолического давления.

Какие показатели считаются нормальными у взрослых

Представление о том, что давление обязательно должно повышаться вместе с возрастом, сегодня считается устаревшим. Раньше для людей старшего возраста значения вроде 150/90 мм рт. ст. могли рассматриваться как допустимые. Современный подход ориентирован прежде всего на снижение вероятности сердечно-сосудистых осложнений.

Для взрослых применяются следующие ориентиры.

Оптимальным считается давление ниже 120/80 мм рт. ст.

Нормальными показателями называют систолическое давление 120–129 мм рт. ст. и диастолическое 80–84 мм рт. ст.

При высоком нормальном давлении верхний показатель составляет 130–139 мм рт. ст., а нижний находится в пределах 85–89 мм рт. ст.

О гипертензии первой степени говорят при показателях 140–159/90–99 мм рт. ст.

При второй степени гипертензии давление повышается до 160–179/100–109 мм рт. ст.

Третья степень диагностируется при систолическом давлении от 180 мм рт. ст. и диастолическом от 110 мм рт. ст.

При оценке давления учитывается не только возраст, но и общее состояние человека, наличие других заболеваний и индивидуальные факторы риска.

Как меняется давление у мужчин и женщин

В молодом возрасте мужчины в среднем могут иметь несколько более высокие показатели давления по сравнению с женщинами. Одним из факторов такой разницы считается гормональное влияние.

После наступления менопаузы ситуация постепенно меняется. Снижение уровня эстрогенов уменьшает их защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему, поэтому давление у женщин может заметно увеличиваться. В старшем возрасте различия между мужчинами и женщинами становятся значительно менее выраженными.

Когда давление уже требует внимания

Отдельно специалисты выделяют так называемое высокое нормальное давление. Если показатели регулярно находятся в диапазоне 130–139 мм рт. ст. для верхнего и 85–89 мм рт. ст. для нижнего давления, не стоит игнорировать такие результаты даже при отсутствии неприятных симптомов.

Человек может чувствовать себя вполне нормально, однако постоянно повышенная нагрузка на сосуды со временем увеличивает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. По данным приведенных исследований, при таких показателях риск инсульта может быть выше примерно в два раза.

Именно поэтому пограничное повышение давления является подходящим моментом для профилактики. Коррекция питания, уменьшение количества соли, регулярная физическая активность и контроль массы тела способны положительно повлиять на показатели.

Что происходит с давлением после 60 лет

В пожилом возрасте часто встречается изолированная систолическая гипертензия. При этом верхнее давление повышается, тогда как нижнее остается нормальным или становится ниже.

Одна из основных причин такого состояния связана с возрастными изменениями крупных артерий. Их стенки постепенно теряют эластичность и хуже справляются с амортизацией пульсовой волны.

Раньше для пожилых людей считались приемлемыми значения систолического давления 150–160 мм рт. ст. Однако современные представления о сердечно-сосудистых рисках не рассматривают настолько высокие показатели как безопасную возрастную норму.

В настоящее время одной из основных целей лечения является поддержание давления ниже 140/90 мм рт. ст. При хорошей переносимости терапии врач может стремиться к показателям около 130/80 мм рт. ст.

При этом самостоятельно резко снижать давление с помощью лекарств нельзя. Особенно осторожно необходимо подходить к лечению людей старшего возраста. Слишком быстрое падение показателей способно привести к головокружению, слабости, нарушению равновесия и падениям. Поэтому подходящую схему терапии должен определять врач с учетом состояния конкретного пациента.

Как правильно контролировать давление дома

Для получения максимально точных результатов перед измерением желательно спокойно посидеть около пяти минут. Спина должна опираться на спинку стула, ноги следует поставить на пол, а руку расположить примерно на уровне сердца.

Во время процедуры не рекомендуется разговаривать или двигаться. Даже неправильное положение тела способно заметно изменить результат измерения.

При регулярном контроле полезно проверять давление утром и вечером, в том числе до приема назначенных препаратов, если именно такой режим рекомендовал врач. Полученные значения лучше записывать, чтобы отслеживать динамику.

Поддерживать давление в здоровом диапазоне помогает комплексный подход. Важную роль играет ограничение соли примерно до 5 г в сутки, а также рацион с достаточным количеством продуктов, содержащих калий. Регулярная физическая активность продолжительностью около 30 минут в день положительно влияет на работу сердца и сосудов.

Отказ от курения также имеет большое значение, поскольку никотин способствует сужению сосудов. При наличии лишнего веса даже умеренное снижение массы тела может улучшить показатели давления.

Не менее важны полноценный сон, сбалансированное питание и регулярный контроль артериального давления. При устойчивом повышении показателей необходимо обратиться к врачу, даже если человек не ощущает никаких выраженных симптомов.

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