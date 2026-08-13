Белоруски ответили на слова Лукашенко о демографии 22 13.08.2026, 19:20

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иллюстративное фото: greatplacetowork.ca

Жаркая дискуссия в соцсетях.

Лукашенко потребовал от правительства «оживить демографические процессы». 11 августа он высказал недовольство, что женщины в Беларуси мало рожают.

Белоруски ответили на слова диктатора. Дискуссию запустил пост в Threads пользовательницы с ником arvash: «Все обсуждают рождаемость и размер пособий в РБ, но почему-то никто не предложил женщин-домохозяек исключить из списка тунеядцев? Как женщина должна рожать минимум 3 детей, вести быт, воспитывать детей и еще работать?»

Пост вызвал широкий отклик — другие белоруски начали делиться собственным опытом. Одна из пользовательниц рассказала, что после второго декретного отпуска, когда ее детям было 3 и 5 лет, ее вызвали на комиссию — доказывать, что она «тунеядка», поскольку на тот момент не вышла на работу и занималась детьми. По ее словам, знакомую в аналогичной ситуации запугали настолько, что та устроилась работать в доставку.

«Очень «приятное» отношение к женщинам, которые родили и растят детей. Еще и хотят, чтобы женщина на больничный не ходила и работала по 12 часов!!! И никого не волнует, что большинство бабушек и дедушек работают, и детей смотреть некому», — написала она.

Еще одна белоруска пишет, что списки «тунеядцев» в принципе стоит отменить, поскольку работа — это право, а не обязанность: если муж в состоянии содержать жену, государству незачем требовать за это доплату. Отдельно она предложила ввести законопроект, который обязывал бы мужчин нести равную ответственность за всех своих детей от всех партнерш — нынешних, бывших и всех остальных.

Еще одна пользовательница согласилась, что нынешняя система — унижение для матерей: «Это унижение для женщины, имеющей детей, ездить на комиссии, возить справки, писать объяснительные, почему ты не можешь работать. Почему не работать и заниматься своим ребенком, иметь возможность возить его на кружки и секции не вечером, а среди дня у нас считается преступлением? Почему из семьи должны уходить деньги на уплату повышенной коммуналки, чтобы оплатить право женщины растить своих детей, пусть даже и одного?»

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