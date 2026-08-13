В США «скрестили» Jeep и Lamborghini

В США «скрестили» Jeep и Lamborghini2
- 13.08.2026, 19:45
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Оригинальный автомобиль получили название Jeeporghini.
В США создали необычный внедорожник. Автомобиль сочетает в себе черты Jeep Wrangler и Lamborghini Countach.
Необычный проект — творение тюнера и блогера Кайла из Северной Каролины. Оригинальный автомобиль получили название Jeeporghini, сообщает «Фокус».
Кайл приобрел старый короткий внедорожник Jeep Wrangler YJ 1995 года выпуска и копию суперкара Lamborghini Countach, построенную на базе Pontiac Fiero. Размеры обоих автомобилей оказались схожими, а колесная база — идентичной.
Американец установил стеклопластиковый кузов Lamborghini на рамное шасси Jeep. При этом он снял крышку переднего багажника суперкара, чтобы оставить решетку радиатора и фары Wrangler, а также стальные дуги. Автомобиль отличается нестандартной песочной окраской.