В Польше задержали нанятого Россией киллера 6 13.08.2026, 20:27

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Он готовился убить «неудобного режиму Путина» гражданина США.

Власти Польши арестовали россиянина, который, как полагает следствие, был нанят Москвой для убийства гражданина Украины и США в Варшаве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на польского премьер-министра Дональда Туска. По словам главы правительства, задержание произошло 7 августа и подозреваемый был «завербован российскими спецслужбами» для убийства человека, который был «неудобен режиму Путина». Другой информации о предполагаемой жертве, помимо того что у нее есть паспорта США и Украины, Туск не предоставил.

По данным издания Rzeczposoplita, целью киллера должен был стать предприниматель оружейной отрасли, снабжавший Украину. Арестованный — 29-летний житель Донбасса. Он был задержан в районе Мокотув в Варшаве полицейскими из отдела по расследованию терроризма и убийств столичного управления. В операции также участвовали сотрудники контртеррористического подразделения. «В последнюю минуту, благодаря действиям Агентства внутренней безопасности и полиции, нам удалось предотвратить эту казнь, это нападение», — заявил польский премьер.

Туск подчеркнул, что это «первая подобная ситуация, когда кто-то по приказу России решает атаковать гражданина США на территории другой страны НАТО». «Мы должны исходить из того, что режим Путина будет пытаться устранять людей, которые доставляют ему неудобства, по разным причинам, в разных местах по всему миру, поэтому наши действия в этом вопросе будут крайне интенсивными, чтобы предотвратить любые дальнейшие попытки нападения на граждан Польши или других стран на нашей территории, — заявил он.

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