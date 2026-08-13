Ученые выяснили, какие слова в песнях трогают слушателей сильнее всего

Ученые выяснили, какие слова в песнях трогают слушателей сильнее всего10
- 13.08.2026, 20:37
- 3,628
Исследователи изучили 360 уникальных песен.
Ученые проанализировали тексты хитов за 35 лет и выяснили, что сильнее всего слушателей трогают песни о человеческой близости и связи между людьми — такие темы встречались в 73% попавших в чарты композиций. Работа опубликована в журнале Psychology of Music.
Исследователи изучили 360 уникальных песен из первой десятки австралийских чартов ARIA за период с 1988 по 2023 год. Тексты анализировали, сочетая содержательный анализ с собственным ИИ-инструментом MuseAI, и оценивали через призму базовых психологических потребностей — в автономии, компетентности и связи с другими людьми.
Оказалось, что песни об удовлетворении этих потребностей встречались чаще, чем песни об их фрустрации: около 47% композиций против 25%. Лидировала именно тема связи и близости, тогда как мотивы автономии звучали в 15,6% песен, а компетентности — в 11,4%.
Разные жанры делали акцент на разном: в хип-хопе чаще встречались темы достижения и компетентности, а более альтернативные подборки сильнее клонились к мотивам неудовлетворенной потребности в близости.
«Музыка сопровождает миллиарды людей, поэтому важно понимать, что именно в текстах вызывает эмоциональный отклик», — отмечают авторы из Технологического университета Суинберна и Мельбурнского университета.
По их оценке, музыку в мире слушают около 5,7 млрд человек, что делает такие закономерности значимыми для огромной аудитории.