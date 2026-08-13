«Дерево надвое разломило бус» 2 13.08.2026, 21:07

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Фото: mr_aeru/threads

Очевидец рассказал о происшествии с белорусскими туристами в Грузии.

Белорус, ставший случайным очевидцем ужасной аварии, в которую попал микроавтобус с белорусскими туристами в Грузии, рассказал подробности того, что он видел, в Threads.

«При мне 4 скорые приехали и спасатели, вытащили детей и дали им обезболивающие и воды.

Детально и сам осмотрел место аварии, спросил у знакомого водителя и еще одного свидетеля ДТП. Говорили, что перегрелись тормоза, они стали мягкими, и бус покатился с большой скоростью на повороте. Перевернулся бус, вылетел за ограждение и сильно крышей ударился о дерево.

Дерево напополам бус сломало, часть людей вылетела через окна в обрыв, а часть людей разломанным пополам бусом сильно зажало между собой, и они повисли в крови, погибли мгновенно.

Также несколько человек кричали от боли, их зажало сверху, вытаскивали спасатели.

Случилось это уже почти в самом низу дороги из Гомис Мта до Озургети. А мы туда с друзьями, наоборот, поднимались, чтобы небо поснимать с высоты.

Говорили еще позже, что водитель выскочил из буса перед самым ДТП. И был целый бус с белорусами…

Сам по себе день был ужасный: мы увидели аж 4 ДТП от самого Батуми, где кто-то залетел на капот, грузовик, врезавшийся в дерево, сгоревшую фуру и до этого ужасного ДТП в горах», — написал очевидец трагедии.

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил граждан Беларуси, случилось 12 августа в грузинском регионе Гурия.

В микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси. Четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних.

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