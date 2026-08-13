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Спутник показал, как выгорел склад Wildberries в Башкортостане

  • 13.08.2026, 21:33
  • 4,940
Спутник показал, как выгорел склад Wildberries в Башкортостане
иллюстративное фото

Огонь уничтожил почти 30000 квадратных метров склада.

В результате украинского удара выгорела пятая часть склада Wildberries в поселке Чишмы в Башкортостане. «Радио Свобода» представило спутниковый снимок.

На фотографии, сделанной сегодня в час дня по Минску, видно, что огонь уничтожил почти 30000 квадратных метров склада. Следы попаданий дронов видны так же на крыше в других частях строения, так что внутри склада повреждения могут быть более масштабными. Он стал 21-м поврежденным или уничтоженным в результате украинских атак логистическим центром в России начиная с 18 июля.

Отметим, в ночь на 13 августа украинские дроны атаковали Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане.

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