В Минске за $6000 продают монету из 1990-х 8 13.08.2026, 22:10

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С ней произошла редкая химическая реакция.

На платформе «Куфар» появилось необычное объявление из частной коллекции. Владелец предлагает российскую пятирублевую монету 1998 года, которая, предположительно, после чеканки подверглась магнитно-импульсному обжатию. Сейчас продавец оценивает ее в 18 100 белорусских рублей ($6000).

По словам автора объявления, такую версию ему предложили несколько платных систем искусственного интеллекта. Предполагается, что монету могли обработать с помощью так называемого магнитного «шринкера».

Согласно описанию, уже отчеканенную монету помещают внутрь небольшой многовитковой катушки — соленоида. Затем в нее на очень короткое время разряжают мощную батарею высоковольтных конденсаторов.

В результате возникает импульс тока силой в десятки или даже сотни тысяч ампер. Быстро меняющееся магнитное поле катушки вызывает в металле монеты мощный вихревой ток. В соответствии с законом Ленца его магнитное поле начинает противодействовать внешнему магнитному полю.

Из-за этого по окружности монеты возникает сильная радиальная сила, направленная к центру. Она сжимает металл сразу со всех сторон, поэтому монета сохраняет круглую форму, но уменьшается в диаметре и становится толще.

Владелец утверждает, что масса монеты практически не изменилась и составляет 6,51 грамма. По его версии, это подтверждает гипотезу о магнитно-импульсной обработке. При этом сам продавец признает, что точные обстоятельства появления необычной формы монеты неизвестны и называет ее «экспериментальной переделкой», а не браком монетного двора.

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