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В Армении задержали депутата партии пролукашенковского олигарха

  • 13.08.2026, 22:39
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В Армении задержали депутата партии пролукашенковского олигарха

Его обвиняют в подкупе избирателей.

В Армении задержали бывшего депутата парламента Мартуна Григоряна по делу о подкупе избирателей. Об этом сообщает Армянская служба «Радио Свобода». Его доставили в Антикоррупционный комитет.

Григорян во время парламентских выборов состоял в списке кандидатов от партии «Процветающая Армения», которая в итоге не прошла в Национальное собрание.

В мае 2026 года силовики провели обыск в его доме и офисе партии, а также изъяли документы и компьютеры. Григорян тогда заявил, что они искали документы, чеки и другие сведения о переводах средств, связанных с выборами в парламент.

В июле в Армении задержали лидера «Процветающей Армении» миллиардера Гагика Царукяна, его обвинили в крупном мошенничестве и отмывании денег. В августе по делу о заказном убийстве арестовали его зятя и бывшего депутата Аргама Абрамяна.

Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.

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