Самый вероятный сценарий 2 Вячеслав Ширяев

13.08.2026, 22:47

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Как Китай может получить крупный российский нефтяной актив.

Башкортостан потерял «Башнефть» из-за войны: главный актив республики уходит «Роснефти» (а потом — Китаю), чтобы башкиры могли продолжать умирать за «русский мир». Творящееся на наших глазах преступление московского «смотрящего» Хабирова против своего народа обеспечит ему судьбу Чаушеску и станет угрозой региональной безопасности из-за будущего конфликта с Китаем.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, регион продаст свой пакет акций «Башнефти», оставшись без собственной нефтедобычи и нефтепереработки по причине гигантского дефицита бюджета из-за войны в Украине. Покупателем станет «Роснефть», которой в конце июня уже продали часть акций. Предыдущую сделку, как и новую, аргументировали дороговизной заемных средств для покрытия дефицита бюджета, что делает продажу активов «более привлекательным вариантом».

«Роснефти» тогда досталось ещё 6,35% акций «Башнефти». Сумма сделки составила 14,8 млрд рублей, деньги перевели в региональный бюджет одним платежом. До продажи Башкортостан владел блокирующим пакетом в 25%+1 акция, республике принадлежало 44,4 млн акций «Башнефти»: 38,1 млн обыкновенных и 6,3 млн привилегированных. Теперь у республики не останется ничего. Кремль вынудил башкир оплатить русский «банкет» в Украине из своих кошельков, а когда им стало не хватать на жизнь — Кремль купил у них за бесценок всё имущество, чтобы на вырученные деньги башкиры смогли ещё некоторое время продолжать оплачивать «русский банкет».

Но самое страшное в этой истории — передача активов Китаю. Об этом говорят на рынке как о самом вероятном сценарии. Сечин «упакует» башкирскую нефтянку и преподнесет её своему настоящему господину — Си. Когда башкиры захотят вернуть своё добро, то судиться им придется не с Москвой, а с Пекином.

Если башкиры после этой новости не восстанут и не возьмут свою судьбу в собственные руки, то будут прокляты детьми и внуками.

Вячеслав Ширяев, Telegram

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