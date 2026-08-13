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Освобождены десятки населенных пунктов: детали секретной операции ВСУ

  • 13.08.2026, 22:55
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Освобождены десятки населенных пунктов: детали секретной операции ВСУ

Контратака Украины началась еще в феврале.

Наступление Сил обороны Украины, в ходе которого были освобождены 26 населенных пунктов, проходило в режиме строжайшей секретности.

Известный OSINT-эксперт и военный обозреватель Клемен Молин объяснил, что именно происходило на этом участке фронта.

По его словам, первые контратакующие действия Сил обороны Украины в районе Покровского начались еще в начале февраля — тогда украинские подразделения зачистили несколько населенных пунктов, в которые ранее проникли российские войска. Направление развития ситуации уже тогда можно было определить по следам артиллерийских ударов на снегу. К 21 февраля стало заметно, что российскую артиллерию оттеснили далеко назад: более чем в 10 километрах от линии фронта ее воздействие практически не фиксировалось.

10 марта появилось видео механизированного штурма украинскими силами оккупированных населенных пунктов, расположенных далеко от известной на тот момент линии фронта, — это ознаменовало второй этап операции. В конце марта украинские десантно-штурмовые подразделения продвинулись дальше на север, в направлении Ивановки — Комара, а в апреле-мае перешли к медленному и почти незаметному наступлению, используя небольшие группы, из-за чего видеоматериалов появлялось крайне мало.

Первые результаты этого этапа стали заметны в мае, хотя подтверждений на видео по-прежнему было немного. Более полная картина сложилась к середине июня благодаря дополнительным данным — спутниковым снимкам и сведениям от источников. Параллельно российские подразделения пытались запутать информационное пространство постановочными видео с установкой флагов, стремясь скрыть реальное положение дел как от противника, так и от собственного командования.

Молин отметил, что операцию было сложно отследить именно из-за нехватки информации: российские подразделения на местах скрывали реальную ситуацию, а украинские практически полностью соблюдали информационное молчание — за исключением подразделения «Скала».

Эксперт объяснил, почему в подобных случаях так важна оперативная безопасность: как только аналитики открытых источников начинают публично обсуждать происходящее, к теме подключаются исследовательские центры и журналисты, которые начинают активно искать дополнительные сведения. Это может привлечь внимание к обстановке, которую региональный командир противника до этого попросту не замечал.

По словам Молина, само по себе наступление не масштабное и разворачивается на второстепенном участке фронта — ничего принципиально нового в этом нет. Но благодаря ему отдельным украинским подразделениям удалось нанести удары по пяти российским армиям и замедлить наступление на Гуляйполе, одновременно создавая давление на широком участке фронта.

Молин подчеркнул: сейчас важно понимать, что основные сражения еще впереди. Бои за Комар и Успеновку могут начаться, а могут и не начаться, но и здесь будет действовать принцип оперативной безопасности — поэтому в ближайшие месяцы информации может поступать очень мало. Это, по его словам, вовсе не означает, что на фронте ничего не происходит.

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