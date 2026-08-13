Освобождены десятки населенных пунктов: детали секретной операции ВСУ 13.08.2026, 22:55

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Контратака Украины началась еще в феврале.

Наступление Сил обороны Украины, в ходе которого были освобождены 26 населенных пунктов, проходило в режиме строжайшей секретности.

Известный OSINT-эксперт и военный обозреватель Клемен Молин объяснил, что именно происходило на этом участке фронта.

As expected, @Deepstate_UA and other Ukrainian 🇺🇦 media outlets followed on the liberation of multiple villages



Despite many "analysts" doubting OPSEC, not too much information filtered from this offensive. Thus, let's get back inside to understand what happened



🧵THREAD🧵⬇️ pic.twitter.com/Sy2cYxiZy3 — Clément Molin (@clement_molin) August 12, 2026

По его словам, первые контратакующие действия Сил обороны Украины в районе Покровского начались еще в начале февраля — тогда украинские подразделения зачистили несколько населенных пунктов, в которые ранее проникли российские войска. Направление развития ситуации уже тогда можно было определить по следам артиллерийских ударов на снегу. К 21 февраля стало заметно, что российскую артиллерию оттеснили далеко назад: более чем в 10 километрах от линии фронта ее воздействие практически не фиксировалось.

10 марта появилось видео механизированного штурма украинскими силами оккупированных населенных пунктов, расположенных далеко от известной на тот момент линии фронта, — это ознаменовало второй этап операции. В конце марта украинские десантно-штурмовые подразделения продвинулись дальше на север, в направлении Ивановки — Комара, а в апреле-мае перешли к медленному и почти незаметному наступлению, используя небольшие группы, из-за чего видеоматериалов появлялось крайне мало.

Первые результаты этого этапа стали заметны в мае, хотя подтверждений на видео по-прежнему было немного. Более полная картина сложилась к середине июня благодаря дополнительным данным — спутниковым снимкам и сведениям от источников. Параллельно российские подразделения пытались запутать информационное пространство постановочными видео с установкой флагов, стремясь скрыть реальное положение дел как от противника, так и от собственного командования.

Молин отметил, что операцию было сложно отследить именно из-за нехватки информации: российские подразделения на местах скрывали реальную ситуацию, а украинские практически полностью соблюдали информационное молчание — за исключением подразделения «Скала».

Эксперт объяснил, почему в подобных случаях так важна оперативная безопасность: как только аналитики открытых источников начинают публично обсуждать происходящее, к теме подключаются исследовательские центры и журналисты, которые начинают активно искать дополнительные сведения. Это может привлечь внимание к обстановке, которую региональный командир противника до этого попросту не замечал.

По словам Молина, само по себе наступление не масштабное и разворачивается на второстепенном участке фронта — ничего принципиально нового в этом нет. Но благодаря ему отдельным украинским подразделениям удалось нанести удары по пяти российским армиям и замедлить наступление на Гуляйполе, одновременно создавая давление на широком участке фронта.

Молин подчеркнул: сейчас важно понимать, что основные сражения еще впереди. Бои за Комар и Успеновку могут начаться, а могут и не начаться, но и здесь будет действовать принцип оперативной безопасности — поэтому в ближайшие месяцы информации может поступать очень мало. Это, по его словам, вовсе не означает, что на фронте ничего не происходит.

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