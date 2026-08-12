закрыть
15 августа 2026, суббота, 0:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили 26 населенных пунктов в трех областях

4
  • 12.08.2026, 17:16
  • 12,720
ВСУ освободили 26 населенных пунктов в трех областях
ФОТО: 37ОБР

Освобождена территория площадью 745 км².

Украинские войска подвели итоги наступательной операции Десантно-штурмовых войск, которая проходила на Александровском направлении в два этапа — с 29 января по август текущего года. Об этом сообщили в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

За это время украинские войска освободили территорию площадью 745 км², вернув под контроль Украины 26 сел Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

«Эта наша наступательная операция выполнена четко — именно так, как и было определено», — заявил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый подробно описал ход наступления по этапам. Первый этап, начавшийся 29 января, позволил освободить около 400 км² территории.

Второй этап начался 5 мая и продолжается по сей день: в его рамках было дополнительно освобождено 490 км², в том числе 12 населенных пунктов — восемь в Днепропетровской области и четыре в Запорожской. Отдельно подразделения провели поиск и уничтожение групп противника, проникших в тыловую зону на территории еще 300 км².

«Всего за время проведения двух этапов наступательных действий десантно-штурмовых войск было освобождено 745 квадратных километров и восстановлен контроль над этой территорией. В общей сложности освобождено 26 населенных пунктов нашей страны», — заявил главнокомандующий.

По данным Зеленского, в результате операции Россия потеряла не менее 9550 человек убитыми и более 6600 ранеными. Президент также сообщил о пополнении обменного фонда для Украины.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук