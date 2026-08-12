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Украинские «Химеры» поразили склады, технику и артиллерию под Брянском

  • 12.08.2026, 17:38
  • 3,404
Украинские «Химеры» поразили склады, технику и артиллерию под Брянском

Солдатам армии РФ пришлось выпрыгивать из вездеходов на ходу.

Военнослужащие 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого проникли на территорию Брянской области с помощью FPV-дронов типа «Химера».

На видео, опубликованном на странице подразделения в Facebook, показаны удары по автомобилям «Пикап» и вражеским гаубицам, спрятать которые не удалось с помощью маскировки. Целями украинских операторов дронов также стали вездеходы и мотоциклы, в момент атаки солдатам армии РФ пришлось спрыгивать на ходу.

«Химерам» также удалось залететь в склад оккупантов с боеприпасами и сжечь его.

105-й погранотряд (в/ч 2253) отвечает за охрану 459-и километров госграницы Украины, он создан в 1993 году и базируется в Чернигове. В 2023 году отряд получил награду «За мужество и отвагу».

11 августа пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко заявлял, что большинство БПЛА залетает в Украину через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области. Большинство беспилотников сбивают мобильные огневые группы именно из погранотрядов.

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