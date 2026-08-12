Украинские дроны начали охоту на грузовики Wildberries 2 12.08.2026, 18:19

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Фуры компании атакуют на маршрутах в оккупированный Крым.

Украинские военные атакуют грузовики Wildberries, которые перевозят товары в Крым. По меньшей мере в двух случаях сообщалось об успешном поражении транспорта, еще в одном беспилотник не попал в грузовик. Аккаунт OSINT technical 4 августа сообщил об уничтожении грузовика Wildberries и опубликовал последствия атаки, а также указал координаты происшествия.

20 июня командир 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE Николай Колесник сообщил об атаке украинских дронов на грузовики Wildberries. Он заявил, что целью атаки было нарушение российской логистики, передает 24 канал. Еще один эпизод произошел 24 мая. По данным канала «Военный осведомитель», украинский беспилотник RAM-2X пытался атаковать фуру Wildberries, которая следовала в Крым по трассе Р-280 «Новороссия». Однако дрон не попал в грузовик и поразил придорожный туалет.

Атаки на грузовики — часть операции Украины по ослаблению российской логистики. Всего за июнь украинские военные поразили около 600 грузовиков, в том числе 80 бензовозов, сообщал «Крымский ветер». Из-за них в Крыму уже более двух месяцев продолжается топливный кризис и проблемы с поставками продуктов. В связи с этим российские власти ввели лимиты продажи бензина и дизтоплива частным лицам и организациям, а цены на топливо выросли в несколько раз.

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