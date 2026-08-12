Российскому банку за долги передали долю белорусского «Альфа-банка» 2 12.08.2026, 18:50

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Москва наращивает влияние на финансовый сектор Беларуси.

Российский «Альфа-банк» получит 15,6% акций белорусского одноименного финучреждения — такое решение принял московский суд. Ранее этой долей владела кипрская ABH Belarus Limited. Об этом пишет российское издание «Ведомости».

В ноябре прошлого года в Арбитражном суде Москвы начались разборки «Альфа-банка» РФ против люксембургской холдинговой компании ABH Holdings и кипрской компании ABH Financial Limited. Заявлялось, что те задолжали структуре 40,2 млн швейцарских франков (146 млн рублей или почти 50 млн долларов по курсу Нацбанка на 12 августа). По какой причине возникла такая задолженность, не уточняется.

В январе этого года суд удовлетворил иск финкомпании и постановил передать в счет долга 15,6% белорусского «Альфа-банка». Эта доля перейдет россиянам от кипрской ABH Belarus (ABHB). Эта фирма была крупнейшим акционером белорусского банка, она входит в холдинговую компанию ABH Holdings бизнесмена Михаила Фридмана.

По мнению аналитиков, на которых ссылается издание, подобная передача ценных бумаг белорусского банка между владельцами может представлять собой «реструктуризацию собственности на активы». Они же отмечают, что если долг не был фиктивным, то вмешательство суда можно объяснить тем, что и белорусский, и российский «Альфа-банк» находятся под санкциями, а владельцами являются юридические лица стран ЕС, поэтому выплатить деньги обычным способом довольно сложно, а решение российского суда может быть приведено в исполнение в Беларуси.

Как следует из данных единого госрегистра юрлиц и ИП, в январе и апреле были внесены изменения и дополнения в данные о регистрации белорусского банка. Однако так как это закрытое акционерное общество, точные данные об акционерах не раскрываются.

По данным российских медиа, на конец 2024 года у белорусского «Альфа-банка» было три акционера: ABH Belarus Limited (Кипр) — 64,46%, АО «АБ Холдинг» (Россия) — 33,96%, ООО «А-Лизинг» (Беларусь) — 1,58%.

При этом АО «АБ Холдинг» — единственный владелец российского «Альфа-банка». Примечательно, что ранее эта структура за долг в похожую сумму отсудила у кипрской ABH Financial Limited долю акций в этом банке РФ. Тогда это называли «технической мерой» для урегулирования финансовых отношений с кипрской компанией на фоне ограничений на международное движение капитала.

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