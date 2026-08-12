«Обалдеть, там машины тоже сгорели» 2 12.08.2026, 18:58

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Фото: Exilenova+

Россиянка показала, что осталось от склада Wildberries в Электростали.

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка снимает остатки разрушенного склада маркетплейса Wildberries в Электростали (Россия).

Как сообщает «Цензор.НЕТ» , на кадрах женщина показывает последствия удара и отмечает, что от складского здания остались лишь элементы каркаса, тогда как все остальное уничтожено.

По ее словам, вместе со складом также были повреждены автомобили, которые маркетплейс использовал для логистики.

«Обалдеть. Там машины вон тоже сгорели, где грузиться», - комментирует увиденное россиянка.

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