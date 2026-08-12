Украинские десантники прорвали российскую оборону

Украинские десантники прорвали российскую оборону11
- 12.08.2026, 19:43
- 20,034
Раскрыты подробности масштабной наступательной операции ВСУ.
Десантно-штурмовые войска рассказали подробности наступления на Александровском направлении и привели список населенных пунктов, освобожденных с конца января.
Отмечается, что наступательная операция проводится с 29 января по настоящее время в соответствии с оперативным замыслом под общим военным руководством.
В частности, в ходе проведения наступательной операции возобновлен контроль над более чем 745 кв. км территории и 26 населенными пунктами (12 — в Днепропетровской области, 10 — в Донецкой области, 4 — в Запорожской области), а также проведен поиск и уничтожение противника, проникшего в тыловую зону, на площади более 300 кв. км. А именно:
Воинскими частями и подразделениями Десантно-штурмовых войск ВС Украины взяты под контроль населенные пункты: Толстой, Новохатское, Грушевское, Зирка, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Цегельное, Приволье, Злагода, Красногорское, Привольное, Новогригоровка, Степное, Калиновское, Березовое, Новониколаевка, Воскресенка, Александроград, Ялта.
Воинскими частями и подразделениями Штурмовых войск ВС Украины взяты под контроль населенные пункты: Рыбное, Малиевка, Сичневое, Терново, Новогеоргиевка, Запорожское.
Отмечается, что успех операции стал возможен благодаря тщательному планированию на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях, эффективной работе штабов, всех видов разведки, непрерывному сбору и анализу информации о противнике, качественной подготовке личного состава, умелой организации огневого поражения, логистическому обеспечению и четкому взаимодействию между всеми составляющими группировки.
Основу ударной группировки составляют воинские части Десантно-штурмовых войск, которые совместно с подразделениями штурмовых войск и другими компонентами Сил обороны Украины успешно прорвали оборону противника, сломили его сопротивление и выполнили поставленные боевые задачи.
Отмечается, что в настоящее время украинские воины продолжают укреплять успех наступательной операции и методично уничтожать боевой потенциал российских оккупационных войск.