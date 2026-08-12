Новая истерика в России 9 Алексей Копытько

12.08.2026, 19:56

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Алексей Копытько

О битве самураев с печенегами.

В России потихонечку набирает обороты официальная истерика по поводу возрождения японского милитаризма.

Поводов три.

Во-первых, россияне ругают японцев за намерение изучать и внедрять передовые беспилотные практики. Особенно — за интерес частных японских компаний к частным украинским производителям дронов.

Во-вторых, россияне дергаются по поводу решения Токио разрешить экспорт ВВТ. Продавать ВВТ японцы будут точно не в Россию (хотя кое-какие японские комплектующие россияне тихонько покупают).

Но самое главное — это нападки на Японию за намерение начать дискуссию относительно подходов к обращению с ядерным оружием.

Сейчас в Японии действует принцип «трех не»: не производить, не владеть, не размещать. Я уже писал, что первые два «не» остаются незыблемыми, а вот третье «не» предлагается «обсудить без табу». В частности, об этом говорит министр обороны Синдзиро Коидзуми.

Контекст максимально прозрачный: это подводка к вопросу — а не разрешить ли размещение на территории Японии ядерного оружия США? Для начала: в форме временного захода кораблей/лодок и посадок авиации.

Болезненный фон очевиден. И россияне недаром активизировались именно в период годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Но практическая сторона еще более очевидна: КНДР, Китай и Россия обладают ЯО, а в контексте напряжения вокруг Тайваня нелогично ограничивать потенциал сдерживания Вашингтона.

Российский посол в Токио Николай Ноздрев стал нести какую-то чушь, мол, даже временно пустив американцев, Япония якобы нарушит требования договора о нераспространении ЯО, за что ее ждут последствия в виде «контрмер» других стран.

Интересно, каких?

Позицию министра Коидзуми пыталась высмеивать спикер МИД РФ Мария Захарова.

Подпрыгивание России имеет в основе несколько слоев.

Во-первых, японцы могут в один клик произвести ЯО, если захотят. Технологическая основа для этого есть. Что сразу же скорректирует баланс сил в регионе.

Во-вторых, японцы сделали подводную лодку, которая на поколение опережает то, что штампуют россияне. Российские лодки будут хороши для продажи в Алжир или Индию, но не для собственной обороны.

В-третьих, россияне закопали в Украине три состава 155-й бригады морской пехоты из Приморского края. Несет потери и 40-я бригада мп С Камчатки. Немало погибших и на Сахалине, и даже на Курилах. Однако Путин на базе 155-й бригады мп постановил развернуть 55-ю дивизию морской пехоты. Что по всем канонам является актом милитаризации, на которую оппоненты (т.е. Япония) обязаны реагировать.

С учетом развития морских дронов (подводных и надводных), если не брать ядерные подлодки, мощь Тихоокеанского флота РФ выглядит уже не такой впечатляющей. Но россияне также развиваются и объективно формируют новые угрозы…

Министр обороны Синдзиро Коидзуми — это сын экс-премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, регулярно требовавшего от России отдать южные Курилы.

Среди прочего, отца-Коидзуми активно ругали (особенно — в Китае и Южной Корее) за демонстративные посещения синтоистского храма Ясукуни, в котором чествуют души воинов, погибших за Японию и императора (в том числе и тех, кого признали и казнили как военных преступников).

После ухода отца-Коидзуми в отставку, его походы в данный храм в статусе действующего министра поддержала… Санаэ Такаичи, ныне действующий премьер-министр. В своё время она возглавляла министерство по делам «северных территорий» (южных Курил) и занимала другие министерские посты. В апреле 2026 г. Такаичи в храм на весенний фестиваль не пошла, дабы совсем не обострять, но отправила ритуальное подношение. По случаю чего официально выразила сожаление Южная Корея…

Вот такое сумо.

С учетом формирования оборонного союза Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, а также курса на ремилитаризацию (вплоть до ЯО) Германии на планете становится как-то неспокойно. А все потому, что вовремя не одернули одного любителя печенегов.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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