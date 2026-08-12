Тайна строительства египетских пирамид разгадана 17 12.08.2026, 14:41

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Фото: Shutterstock

Помогла таинственная находка.

В недавнем исследовании две огромные структуры, погребенные под песками, были обнаружены недалеко от Красной пирамиды. Эти структуры простираются через целую долину и напоминают скорее колоссальные плотины, а не дороги, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Отметим, что загадочные структуры были обнаружены у Красной пирамиды, расположенной примерно в 24-40 километрах к югу от Каира. В течение десятилетий эти загадочные образования интерпретировались как каменный транспортный путь и естественное возвышение ландшафта. Но теперь новое исследование предполагает, что на самом деле эти структуры являлись частью сложной гидравлической сети, предназначенной для сбора паводковых вод, улавливания наносов и регулирования их потока.

Предложенная система включает в себя две плотины, водохранилище, отводной канал и, возможно, самый ранний из известных в Древнем Египте усовершенствованный треугольный водосброс. Авторы исследования предполагают, что контролируемое водоснабжение, вероятно, могло помочь перемещать тяжелые грузы вблизи пирамиды, одновременно обеспечивая снабжение рабочих, подготавливая раствор и защищая строительную площадку от сильных наводнений.

Если эта теория подтвердится, эксперты полагают, что открытие может показать, что египтяне освоили сложные гидротехнические сооружения около 4500 лет назад, когда фараон Снеферу превратил Дахшур в монументальное строительное место. Однако эти сооружения никогда не были раскопаны или точно датированы, а это значит, что их связь с Красной пирамидой остается необычной, но недоказанной теорией.

Ученые отмечают, что Красная пирамида в Египте, вероятно, была возведена около 4600 лет тому назад. Она была построена около 2590 года до н.э. во время правления фараона Снеферу из Четвертой династии Древнего царства Египта. К слову, фараон Снеферу является отцом Хеопса, который заказал строительство Великой пирамиды.

Ранее ученые интерпретировали загадочное восточное образование как дороги, используемые для транспортировки известняка к Красной пирамиде. В то же время западное образование порой считалось естественным возвышением. Но теперь ученые считают, что оба сооружения на самом деле использовались как двухступенчатая система управления водными ресурсами и наносами.

Предполагается, что верхнее сооружение действовало как водозадерживающая плотина, замедляя внезапные наводнения, позволяя камням, песку и взвешенным наносам оседать до того, как вода продолжит течь вниз по течению. В то же время верхнее сооружение, вероятно, служило основной удерживающей плотиной.

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