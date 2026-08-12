В Беларуси подвели итоги вступительной кампании 1 12.08.2026, 14:33

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Каждый четвертый — будущий инженер.

Студентами белорусских вузов в этом году стали 46,7 тыс. человек, на бюджет поступили 32 тыс., на платное — 14,7 тыс. План приема выполнен на 100%, рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович.

Почти 7 тыс. первокурсников зачислены в вузы без вступительных испытаний и вне конкурса. Сверх плана на платные места приняли 1,5 тыс. студентов (это спортсмены, граждане СНГ и поступившие для получения второго высшего образования).

— Каждый четвертый поступивший в вузы Беларуси — это будущий инженер, каждый 10-й — педагог, медик или работник агропромышленного комплекса, — уточнил первый замминистра.

Приемная кампания в сельскохозяйственные вузы на заочную форму пройдет в ноябре-декабре. Планируется принять около 2,5 тыс. абитуриентов, в том числе на бюджет — около 1,2 тыс. Таким образом, всего студентами в этом году станут 50,6 тыс. человек.

В колледжах самая востребованная специальность — архитектурное проектирование

Ребята после девяти классов поступали в колледжи.

— На 22,3 тыс. мест было подано более 30 тыс. документов, — рассказала заместитель начальника главного управления профессионального образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Анна Бойко.

Спрос на такое образование стабильно высокий. Почти каждый второй девятиклассник выбирает для себя траекторию колледжей.

Самой востребованной специальностью у абитуриентов оказалось «архитектурное проектирование» — девять человек на место. Подготовку по ней ведет Минский государственный колледж архитектуры и строительства. На второй позиции — «дизайн анимации» в Минском государственном художественном колледже имени А. К. Глебова. Здесь на одно место документы подавали 7,8 человека.

Во вторник, 11 августа, закончился прием документов в колледжи на бюджет после 11 классов. На 8,8 тыс. мест подано более 11 тыс. документов. Конкурс — 1,34 человека на место. Приемная кампания на платное обучение для выпускников 11-х классов продолжится до 15 августа. Всего в колледжи планируют принять 38,9 тыс. человек, в том числе за счет средств бюджета — 31,4 тыс.

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