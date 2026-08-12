Религовед рассказал о сотрудничестве РПЦ с ФСБ 5 12.08.2026, 14:23

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Российская православная церковь и спецслужбы проводят скоординированные кампании в медиа.

РПЦ координирует с ФСБ преследование антивоенных священнослужителей, пишет религиовед и бывший редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин в книге «Религиозные общины под давлением: документирование религиозных преследований в России в 2022–2026 годах», опубликованной на английском языке, пишет «Агентство».

Известные дела демонстрируют «поразительные закономерности оперативной координации между государственными и церковными властями», пишет Чапнин.

Во-первых, совместное использование доказательств: в некоторых случаях доказательства, собранные государственными органами — прослушки телефонных разговоров и перехваченные сообщения — дословно фигурировали в материалах церковных судов.

Во-вторых, церковь и ФСБ проводят скоординированные кампании в медиа: контролируемые государством СМИ и церковные информационные службы последовательно публикуют практически идентичные версии событий о преследуемых служителях, используя одни и те же аргументы для их дискредитации.

В-третьих, во многих регионах сотрудники ФСБ лично посещали местных епископов, чтобы обсудить служителей, которые заняли или могут занять антивоенную позицию.

После начала войны в Украине ФСБ значительно расширила мониторинг коммуникаций на приходском уровне, групп в соцсетях и переписок между верующими, что позволило ей выявлять инакомыслие на ранней стадии, пишет Чапнин.

О вмешательстве ФСБ в деятельность церкви свидетельствует история протоиерея Сергея Рыбакова, бывшего настоятеля храма святой мученицы Татианы при Самарском университете. Он высказывался против войны в соцсетях. В марте 2023 года митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий предупредил Рыбакова о том, что тот под наблюдением ФСБ, рассказывал сам Рыбаков. В результате в сентябре 2023 года его запретили в служении.

В 2023 году стало известно о документах из расследования ФБР, часть которых нашли на ноутбуке сотрудника Отдела внешних церковных связей РПЦ Дмитрия Петровского. Их содержание раскрыли Андрей Солдатов и Ирина Бороган, получившие копию предупреждения ФБР американским православным общинам. Материалы, частично извлеченные с ноутбука Петровского, включали конфиденциальный меморандум 2009 года, из которого следует, что одной из первых инициатив патриарха Кирилла на посту было восстановление сотрудничества с российскими спецслужбами.

Рассекреченный меморандум, помимо прочего, санкционировал «координацию с контрразведывательной службой ФСБ». Согласно изложенной Чапниным оценке ФБР, российские спецслужбы используют представителей РПЦ в качестве посредников для установления контактов с потенциально ценными объектами в США. В документе говорится, что для привлечения представителей РПЦ к оперативной работе требуется «лишь благословение патриарха», а «специальный штаб РПЦ» координирует взаимодействие с силовиками, пишет Чапнин.

Дело выпускников Сретенской духовной семинарии Дениса Поповича и Никиты Иванковича стало свидетельством участия ФСБ в фабрикации дел. Оба – этнические украинцы, а Попович имеет украинское гражданство. В 2025 году их обвинили в подготовке покушения на митрополита Тихона. Однако кампания по их дискредитации началась еще осенью 2022 года — тогда в телеграм-канале «Епископ Люцифер» опубликовали серию постов против них. Канал Чапнин назвал связанным с представителями Московского патриархата и ФСБ.

Контекст. По подсчетам Чапнина, с начала войны власти добились как минимум 35 обвинительных приговоров в отношении религиозных деятелей и верующих, еще не менее трех уголовных дел расследовали к июню 2026 года. Зафиксировано не менее 30 административных дел за «дискредитацию» армии. 13 религиозных деятелей, активистов и организаций были объявлены «иноагентами», пять человек попали в «террористические» списки, 10 организаций признаны «нежелательными».

Церковным наказаниям за антивоенную позицию подверглись как минимум 38 священников. Из них 17 были лишены сана, 14 запрещены в служении, 7 ушли на покой.

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