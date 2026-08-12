Минский парк Челюскинцев начнут обновлять в октябре 2 12.08.2026, 14:14

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Чем заменят «Ладью» и «Колесо обозрения»?

Реконструкция парка Челюскинцев в Минске стартует в октябре 2026 года. Напомним, что недавно проект реконструкции выносился на общественное обсуждение. О деталях предстоящего благоустройства рассказал генеральный директор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович, сообщают «Минск-Новости».

Концепция обновления будет практически аналогична той, что была успешно реализована в Центральном детском парке имени Горького. В частности, на территории зоны отдыха обновят плиточное покрытие и заменят инженерные сети: старые коммуникации закладывались давно и уже не справляются с возросшей энергонагрузкой торговых объектов. Последние, к слову, тоже преобразятся.

Особое внимание будет уделено развлекательной инфраструктуре. Жители города ранее выражали беспокойство по поводу судьбы трех популярных аттракционов — «Колеса обозрения», «Катальной горы» и «Ладьи». Александр Ермолович заверил, что они не исчезнут, а будут заменены.

— Эти аттракционы отработали свой положенный срок эксплуатации и сейчас утилизируются. По окончании реконструкции в парке будут установлены аналогичные аттракционы, а также появятся еще несколько — уже к следующему сезону, — сообщил глава «Минскзеленстроя».

Первую благоустроенную часть парка должны запустить к открытию сезона работы аттракционов, а полностью завершить масштабное обновление территории планируют до конца 2027-го.

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