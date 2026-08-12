Максим Покровский записал пронзительное обращение к россиянам из Изюма 11 12.08.2026, 16:36

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Максим Покровский

Видеофакт.

Музыкант, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский опубликовал видео из украинского Изюма — города, ставшего местом массового захоронения мирных жителей, погибших во время российской оккупации. Соответствующее видео появилось на странице артиста.

«Русские, мы находимся в том месте, которое является доказательством того геноцида, который вы совершили в Украине. Это Изюм. Это место массового захоронения 449 мирных жителей, которых уничтожили, убили», — заявил Покровский.

По его словам, многих из погибших перед смертью пытали — так же, как это происходило в Буче. Впоследствии, отметил музыкант, оккупанты пытались скрыть следы своих преступлений.

«Русские, это могилы. Точнее говоря, здесь были могилы мирных жителей Изюма. Здесь ваши соотечественники, либо вы сами творили геноцид», — подчеркнул Покровский.

Музыкант почтил память погибших мирных жителей Изюма и Бучи.

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