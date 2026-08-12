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Турист из России застрелил в Беларуси птицу, занесенную в Красную книгу

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  • 12.08.2026, 15:46
  • 16,682
Турист из России застрелил в Беларуси птицу, занесенную в Красную книгу
иллюстративное фото: wikipedia

И похвастался этим в соцсетях.

Турист из Брянска похвастался тем, что застрелил в Гомельской области Беларуси филина - птицу, занесенную в Красную книгу

Фото он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». Из своей «добычи» россиянин пообещал сделать чучело.

Обыкновенный филин (Bubo bubo) занесен в Красную книгу Беларуси с 1981 года и имеет II категорию национальной охраны (сокращающийся в численности вид). Это самая крупная ночная птица семейства совиных в стране, обитающая в глухих лесах и на болотах.

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