Турист из России застрелил в Беларуси птицу, занесенную в Красную книгу

Турист из России застрелил в Беларуси птицу, занесенную в Красную книгу20
- 12.08.2026, 15:46
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И похвастался этим в соцсетях.
Турист из Брянска похвастался тем, что застрелил в Гомельской области Беларуси филина - птицу, занесенную в Красную книгу
Фото он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». Из своей «добычи» россиянин пообещал сделать чучело.
Обыкновенный филин (Bubo bubo) занесен в Красную книгу Беларуси с 1981 года и имеет II категорию национальной охраны (сокращающийся в численности вид). Это самая крупная ночная птица семейства совиных в стране, обитающая в глухих лесах и на болотах.