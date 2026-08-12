Турист из России застрелил в Беларуси птицу, занесенную в Красную книгу 20 12.08.2026, 15:46

16,682

иллюстративное фото: wikipedia

И похвастался этим в соцсетях.

Турист из Брянска похвастался тем, что застрелил в Гомельской области Беларуси филина - птицу, занесенную в Красную книгу

Фото он опубликовал в соцсети «ВКонтакте». Из своей «добычи» россиянин пообещал сделать чучело.

Обыкновенный филин (Bubo bubo) занесен в Красную книгу Беларуси с 1981 года и имеет II категорию национальной охраны (сокращающийся в численности вид). Это самая крупная ночная птица семейства совиных в стране, обитающая в глухих лесах и на болотах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com