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Редкий Ferrari 1958 года оценили в $5 миллионов

  • 12.08.2026, 15:40
  • 1,302
Редкий Ferrari 1958 года оценили в $5 миллионов
Фото: RM Sotheby's

Модель отличается оригинальностью всех деталей и элементов.

Редкий Ferrari 250 GT Cabriolet Series 1958 года выставят на торги «Сотбис». Аукционный дом рассчитывает выручить за автомобиль от $4 до $5 млн, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о 18-м из всего 40 выпущенных кабриолетов Series I, созданных при участии знаменитого итальянского кузовного ателье «Pinin Farina». Автомобиль сохранился в практически оригинальном состоянии: у него совпадают номера шасси, двигателя, коробки передач и заднего моста. Машина также имеет сертификат Ferrari Classiche и награду за сохранность, полученную на Pebble Beach Concours d’Elegance в 2023 году.

Под капотом находится трехлитровый двигатель V12 Colombo — один из ключевых элементов, благодаря которым ранние Ferrari 250 сегодня считаются желанными коллекционными автомобилями.

Фото: RM Sotheby's

«Этот Ferrari выделяется редкостью и высокой степенью оригинальности», — отмечают авторы материала.

На фоне других машин марки оценка в $4–5 млн выглядит высокой, но вполне соответствует нынешнему рынку редких Ferrari 1950-х годов. При этом гоночные модели и особенно 250 GTO способны стоить значительно дороже.

Фото: RM Sotheby's

Покупатель здесь платит не за реставрацию или модификации, а прежде всего за подлинность, историю и возможность выставлять автомобиль на крупнейших конкурсах элегантности.

«На многомиллионном Ferrari даже небольшие детали оригинальности и документации могут изменить итоговую цену на миллионы», — пишут авторы.

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