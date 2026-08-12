закрыть
14 августа 2026, пятница, 23:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия расширит запрет на импорт продуктов из Беларуси

  • 12.08.2026, 16:17
  • 1,158
Латвия расширит запрет на импорт продуктов из Беларуси

Ограничения хотят распространить на продукты питания.

Правительство Латвии поддержало поправки в законодательство, которые расширяют запрет на импорт товаров из Беларуси и России. Ограничения хотят распространить не только на сельскохозяйственную продукцию и корма, но и на продукты питания, передает латвийское издание Rus.TVnet.

Сейчас запрет распространяется только на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов. Поправки создадут правовую основу для распространения запрета на импорт также на продукты питания, указывает издание.

Министерство земледелия Латвии хочет, чтобы действия регулирования расширили на готовые пищевые продукты. В него, в частности, могут попасть конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие мучные кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво.

Запрет планируют ввести в том числе на ввоз такой продукции из Беларуси и РФ через третьи страны. Но он не будет касаться транзита через Латвию и поставок в другие страны Евросоюза.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук