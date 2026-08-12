Дженна Ортега поделилась необычными фактами из своего детства 12.08.2026, 16:58

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Дженна Ортега

Фото: Doug Peters

Популярная американская актриса рассказала о своих привычках.

Дженна Ортега рассказала о тяжелой стороне своей карьеры ребенка-актрисы. Звезда «Уэнсдэй» призналась, что в детстве могла проводить целый день без еды и воды, лишь бы не создавать неудобств окружающим, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

«Я даже не просила о глотке воды. Я могла целый день ничего не есть и не пить, потому что очень хотела никому не мешать», — вспоминает Ортега.

В детстве она была настолько благодарна возможности работать и стремилась показать себя с лучшей стороны, что практически не позволяла себе проявлять какие-либо потребности.

«Возможно, моей ошибкой как раз и было то, что я не заботилась о себе», — призналась она.

Ортега начала профессиональную карьеру очень рано. Ее первым крупным проектом стал сериал Disney Channel «Застрявшая посередине», вышедший в 2016 году, когда актрисе было всего 13 лет. До мировой известности благодаря роли Уэнсдэй Аддамс она также снималась в «Богатеньком Ричи», «Девственнице Джейн» и «Ты».

Актриса вспоминает, что впервые заявила родителям о желании стать актрисой в семь лет. Они сначала рассмеялись, но Ортега не отказалась от своей цели.

«Я очень упрямая. И никогда по-настоящему не сомневалась в своем решении», — говорит она.

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