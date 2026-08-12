Генерал Бундесвера призвал применить 4-ю статью Договора о НАТО 12.08.2026, 17:02

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Давление на РФ должно быть усилено.

Берлину следует инициировать консультации в рамках 4-й статьи Устава НАТО в ответ на инцидент с заминированным беспилотником в аэропорту «Лейпциг/Галле». Кроме того, Германии необходимо усилить давление на РФ с помощью санкций и перехватить инициативу в эскалации у Кремля.

Такое мнение высказал бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттманн, сообщает «Укрінформ».

«В этом и заключается один из элементов гибридной войны: она остается ниже порога настоящей войны. Именно поэтому наш федеральный канцлер Мерц ранее уже говорил: мы не находимся в состоянии войны, но и настоящего мира у нас уже нет», - отметил Виттманн.

По его словам, Москва намеренно действует так, чтобы у НАТО оставались сомнения относительно того, достигла ли та или иная атака порога, необходимого для применения статьи 5.

«Все, что Путин захочет сделать против стран НАТО, он будет делать так, чтобы в Североатлантическом совете возникли разногласия по вопросу, является ли это уже военным нападением в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора», - подчеркнул генерал.

В то же время, по его мнению, для политической реакции не обязательно ждать доказательств причастности России, которые соответствовали бы стандартам уголовного судопроизводства.

«Поэтому я считаю, что следует быть достаточно уверенными в том, что это Россия. Для этого не требуется окончательного доказательства, приемлемого в суде. Но в результате анализа и, возможно, с помощью дополнительных признаков, которые еще удастся найти, через несколько дней мы должны прийти к выводу: это случай для применения статьи 4 Североатлантического договора - для консультаций в рамках НАТО, а также для рассмотрения в Европейском союзе», - подчеркнул Виттманн.

Он считает, что такая атака должна стать поводом для значительно более жесткой политики в отношении России.

«И это должно было бы стать поводом наконец-то серьезно ввести санкции, которые уже давно обсуждаются, и перейти к гораздо более жесткой линии в отношении Путина. Не в чисто военном смысле, ведь мы как НАТО не хотим вести войну против России», - отметил генерал.

Среди возможных мер Виттманн назвал усиление давления на российский теневой флот, использование замороженных российских активов и более активное международное осуждение войны России против Украины.

«По моему убеждению, это должно постоянно быть темой Совета Безопасности ООН, особенно то, что происходит в последние недели, — эта безрассудная бомбово-ракетная война против гражданского населения и его домов», - подчеркнул он.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что Запад слишком часто позволяет Москве определять пределы эскалации.

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