Ученые рассказали, как реализовать свой потенциал 7 12.08.2026, 17:33

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Нельзя постоянно сравнивать себя с окружающими.

Людей, которым в детстве говорили об их «огромном потенциале», во взрослом возрасте может преследовать неприятный вопрос: почему жизнь оказалась совсем не такой, как ожидалось? Возможно, человек вовсе не растратил свои способности, а просто оказался заложником слишком смелого прогноза, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В детстве хорошие оценки, талант, спортивные успехи или необычная смелость легко воспринимаются как признаки будущего величия. Однако жизненный путь складывается из множества факторов — характера, здоровья, ресурсов, решений, случайностей и обстоятельств. Поэтому предсказать результат на десятилетия вперед практически невозможно.

«Жизненный путь не предопределен изначальной силой или способностями», — пишут авторы. Понятие потенциала часто создает иллюзию, будто выдающийся результат человеку был практически гарантирован.

Проблема возникает, когда поддерживающее «ты можешь стать лучше» превращается в убеждение «тебе суждено стать выдающимся». Если ожидаемого успеха не происходит, прежнее обещание легко превращается в обвинение: что же с тобой случилось?

Нельзя постоянно сравнивать себя с окружающими. Чужая зарплата, карьера или имущество кажутся доказательствами того, что кто-то оказался «впереди», хотя люди стартуют с совершенно разными способностями, ресурсами и обстоятельствами.

Вместо вопроса «Чего я должен был достичь к этому возрасту?» предлагается задать другой: «Учитывая, кто я есть и какую жизнь я прожил, чего я могу разумно ожидать от себя?»

Такой пересмотр не означает отказ от амбиций. Напротив, он позволяет выбрать цели, которые действительно соответствуют нынешней жизни.

«Возможно, дело не в том, что вы не реализовали свой потенциал. Просто в юности от вас ожидали слишком многого, основываясь на слишком малом количестве фактов», — считают авторы.

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