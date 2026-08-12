На проспект Независимости в Минске спустя 20 лет вернутся троллейбусы 12.08.2026, 18:11

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Фото: blizko.by

Меняют сразу несколько маршрутов.

В Минске меняются маршруты троллейбусов, сообщает учреждение «Столичный транспорт».

Так, с 17 августа сокращается трасса троллейбусного маршрута №30 «Серебрянка – Вокзал». Сейчас он ходит вот так.

Как отмечается, маршрут сократят «в связи с незначительным уровнем пассажиропотока и дублированием другими маршрутами пассажирского транспорта». И теперь со стороны микрорайона Серебрянка троллейбус пойдет лишь до остановочного пункта «Фабрика Коммунарка». Маршруту присвоят новое название №30 «Серебрянка – Фабрика Коммунарка».

Также с 17 августа троллейбусы №№ 61 и 68 «Диспетчерская станция Уручье-2 – Академическая» (у них одно наименование на двоих, но ходят они разными дорогами) будут немного другим путем идти на конечную. Сейчас они ходят вот такими маршрутами.

А с 17 августа троллейбусы от улицы Кнорина пойдут по улице Толбухина, проспекту Независимости, улице Сурганова в прямом направлении; а в обратном — по улицам Сурганова, Кузьмы Чорного, Толбухина и далее по маршруту. Соответственно, обоим маршрутам присваивается новое название «Диспетчерская станция Уручье-2 – Станция метро Академия Наук».

Вот по такой схеме теперь будут ходить троллейбусы.

Таким образом, троллейбусы вернутся еще на один участок проспекта Независимости. В 2002 году троллейбусные провода сняли на участке от площади Независимости до площади Якуба Коласа, а в 2006-м сняли и на следующем участке — до улицы Филимонова. При этом троллейбусные маршруты №№ 1, 2, которые шли по всему проспекту Независимости, отправили по другим улицам.

Но спустя много лет троллейбусы начали возвращать на проспект. Так, в мае 2021 года вместо временного автобуса №921 стал ходить троллейбус №1 из Зеленого Луга: по проспекту Независимости он едет от улицы Калиновского до станции метро «Московская». А с июня 2022 года продлили троллейбус №22 от улицы Веры Хоружей аж до Лошицы, так что теперь «рогатые» идут по участку от площади Якуба Коласа до площади Независимости.

После изменения маршрутов №№61 и 68 троллейбусы снова будут ходить по большей части проспекта Независимости начиная от площади Независимости и до улицы Острошицкой в Уручье. Без троллейбусного движения останутся лишь два участка:

от площади Якуба Коласа до станции улицы Сурганова (станция метро «Академия Наук»);

от улицы Толбухина (станция метро «Парк челюскинцев») до улицы Волгоградская (станция метро «Московская»).

Правда, надо отметить, что снятые троллейбусные провода на проспект не вернули и не собираются. По маршрутам №№ 1, 22, 61 и 68 ходят и будут ходить троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые могут проехать несколько километров без «рогов», только на аккумуляторах. А вот от улицы Филимонова и до Острошицкой над проспектом натянуты троллейбусные провода.

Мы отметили на карте троллейбусные участки проспекта Независимости с учетом обновления маршрутов 17 августа:

синий — проводов нет, троллейбусы идут на аккумуляторах

зеленый — троллейбусы едут под проводами

красный — троллейбусного движения нет.

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