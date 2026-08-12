Белорусы получают странные сообщения о перерасчете «коммуналки» 9 12.08.2026, 18:43

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Что это?

Телефонные мошенники придумали очередную схему нечестного заработка на доверчивых белорусах. Прямо сейчас идет массовая рассылка через SMS и домовые чаты о неком новом постановлении правительства. Людям предлагают сделать перерасчет коммунальных платежей. Но все это — обман.

Как работает схема? Содержание сообщений следующее: «Новое постановление Правительства о снижении тарифов на электричество, воду и отопление принято задним числом. Вы можете вернуть до 1000 рублей. Обращайтесь в Telegram-бот».

Зачастую рассылка идет от якобы соседей, которые уже получили такую выплату и просто делятся радостью с ближними. Доверчивые люди переходят в телеграм-бот, выполняют требования. Легенда такова: для возврата денег необходимо уточнить персональные данные, ввести номер счета для возврата и закрепить все это электронным индивидуальным кодом из сообщения.

А дальше происходит вот что:

— Как только жертва заподозрит, что что-то неладное происходит в боте, на связь с ней выйдет некий «товарищ майор» и сообщит: «Вы только что отправили информацию телеграм-каналу, на вас заведено уголовное дело. Выход есть, потому и пишу в интернете, могу помочь отмазать, сумма 10 тысяч рублей, скажу, где оставить».

Люди в состоянии стресса готовы на все, и деньги зачастую утекают мошенникам. Поэтому важно помнить правило: ботам или специалистам поддержки нельзя разглашать персональные данные, а также сообщать коды из SMS. Как только в разговоре или в переписке всплывают фразы-маркеры: «С вами свяжется сотрудник МВД или Следственного комитета», «В отношении вас проводится проверка» — разговор необходимо закончить.

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